«Бавария» заблокировала трансфер Левандовски в «Реал»

Руководство «Баварии» не собирается отпускать Роберта Левандовски в «Реал» предстоящим летом. Сообщается, что боссы мюнхенского клуба намерены отвечать отказом на любые предложения «Королевского клуба» по трансферу польского нападающего.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Левандовски контракт на 2 года с заработной платой выше, чем в «Баварии».
хотя, у Баварии такая же фигня, только в Бундеслиге
хотя, у Баварии такая же фигня, только в Бундеслиге
Сиди себе как у бога за пазухой, нет же, реала ему захотелось...
Сиди себе как у бога за пазухой, нет же, реала ему захотелось...