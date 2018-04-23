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«Бавария» заблокировала трансфер Левандовски в «Реал»

вчера, 22:37

Руководство «Баварии» не собирается отпускать Роберта Левандовски в «Реал» предстоящим летом. Сообщается, что боссы мюнхенского клуба намерены отвечать отказом на любые предложения «Королевского клуба» по трансферу польского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Левандовски контракт на 2 года с заработной платой выше, чем в «Баварии».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:15
Интересно, чем это все закончится?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 02:55
Пусть так оно и будет! В любом случае мадридский Реал может найти кого-нибудь другого. Найти забивного форварда это не сложно, если учитывать показатели по результативности у Карима)
амурец
амурец
сегодня в 02:52
это выбор Баварии
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 01:50
Скоро игра с Реалом, а Лева как сучка себя ведет! Готовься к игре! Поляки, поляки.. Эти слухи негативно влияют на настрой и дух команды в целом.
Boxing1405
Boxing1405
сегодня в 01:20
Да и для самого Роберта это шаг назад )) Бавария это пик и мечта для любого игрока )) уже завтра Бавария легко обеспечит себе финал
Палыч82
Палыч82 ответил Limp Bizkit
сегодня в 00:58
Limp Bizkit:
Икарди или Кейн... эти полена и рядом с Робертом не стоят)
Ну про Кейна вы загнули, там еще годы впереди бомбардирства
FERIS
FERIS ответил Ikarus74
сегодня в 00:46
Ikarus74:
Раздули реал... что это реал? Два титула чемпиона Испании за последние 10 лет это реал, ну и что, что в лиге чемпионов показывает хорошую игру, а если формат вернуть "играют только чемпионы национальных турниров плюс обладатели национального кубка"? и где реал? А так получается зачем весь сезон попу рвать, достаточно обеспечить место в четверке (пусть с позорным отставанием от "злейшего врага" в n-надцать очков) и следующий сезон начать играть весной и ты суперклуб... на самом деле реал уровня средней команды любой лиги. Позор !
Если бы у бабушки был х...й она была бы дедушкой (с)
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 00:33
Раздули реал... что это реал? Два титула чемпиона Испании за последние 10 лет это реал, ну и что, что в лиге чемпионов показывает хорошую игру, а если формат вернуть "играют только чемпионы национальных турниров плюс обладатели национального кубка"? и где реал? А так получается зачем весь сезон попу рвать, достаточно обеспечить место в четверке (пусть с позорным отставанием от "злейшего врага" в n-надцать очков) и следующий сезон начать играть весной и ты суперклуб... на самом деле реал уровня средней команды любой лиги. Позор !
NOVA
NOVA
сегодня в 00:29
да и не надо он я думаю!!! по моложе нужно подыскать, того же иммобиле из лацио например!!! хотя если сильно Перес захочет, то купят!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил kiendjin
сегодня в 00:16
Да,Бавария топ клуб,но все же как по спортивному,так и по имиджевому принципу Реал впереди всех.Переход в Реал всегда шаг вперед.Другой вопрос,что в Реале совершенно другой уровень ожидания от болельщиков и руководства,и не каждый выдержит такого давления.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:13
Это условно все,не отпустило видеть ли....Если человек не хочет играть за какой-то клуб,а Левандовски неоднократно говорил что-то хочет сменить обстановку,то нет смысла его удерживать.Тем более такому статусному клубу как Бавария.Другое дело нужен ли он Реалу....я думаю нет,в принципе он играет на той же позиции,что и Роналду,а два таких медведя в этой берлоге не уживутся...Пользы от такой конкуренции не будет сливочным.Нужно брать молодого игрока на долгосрочную перспективу и Хамеса кстати нужно возвращать.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 00:06
А че ему в Баварии плохо или это нгушам нехорошо..Ну попадет в ЛаЛигу, будет постоянно бит Барсой..Зачем ему это..Тем более ПортуГель до него еще пристовать будет...Ненужно это Леве..
Сантус
Сантус
сегодня в 00:02
....в "тёплых баварских руках")))
moralesoul
moralesoul
вчера в 23:52
Ну и правильно, а то все лучшие всегда в Реале..
хотя, у Баварии такая же фигня, только в Бундеслиге
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 23:49
Мое мнение Бавария правильно решило не отпускать Левандовского
Юве и Бавария
Юве и Бавария ответил dimagas1
вчера в 23:47
dimagas1:
Откуда тебе известно чего он хочет?)))
Потому что он здоровый человек в отличии от фанов каталонско-сливочных помоек
bublikyo
bublikyo
вчера в 23:41
Давайте обмен на Бензему
hohoл
hohoл
вчера в 23:38
Лавандовский балбес.
Сиди себе как у бога за пазухой, нет же, реала ему захотелось...
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 23:33
Думаю если в этом сезоне Бавария пройдёт Реал и выиграет Лигу Чемпионов, он сам не захочет никуда переходить.
djo11
djo11
вчера в 23:31
а вообще левандовски игрок больше английской лиги думаю это его стихия клуб не знаю везде бы пригодился ну может кроме тоттенхейма там кейн есть хотя кейна забрать хотят)))
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Manny_Pacquiao
вчера в 23:30
Manny_Pacquiao:
Правильно, пускай там завершает карьеру. Реалу лучше молодого купить, типо Кейна или Икарди
Икарди в Реале точно не будет!)
рус фан
рус фан
вчера в 23:27
Лева останется в Баварии по решению руководства, не знаю пойдет ли это на пользу игроку, может закиснуть и снизить к себе требования попросту доигрывая оставшиеся 2,5 года контракта.
djo11
djo11
вчера в 23:27
тут главное чего он сам хочет если Бавария ему надоела то выкладываться он врят ли на 100 будет я бы продал все таки это не месси потом по окончании контракта просто уйдет бесплатно правда Баварию судя по всему деньги мало интересуют
dimagas1
dimagas1 ответил Юве и Бавария
вчера в 23:11
Юве и Бавария:
Лева останется в Баварии. Он и сам не хочет идти в позорную Ла-Судьяс-Лигу
Откуда тебе известно чего он хочет?)))
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил dimagas1
вчера в 23:10
dimagas1:
Ты бы думал про Гризмана,а то барсуки или ПСЖ уведет.
Буду только рад если уведут!
Юве и Бавария
Юве и Бавария
вчера в 23:10
Лева останется в Баварии. Он и сам не хочет идти в позорную Ла-Судьяс-Лигу
dimagas1
dimagas1 ответил Club Atlético de Madrid
вчера в 23:08
Club Atlético de Madrid:
Хуяка вы подпишите а не Салаха!
Ты бы думал про Гризмана,а то барсуки или ПСЖ уведет.
Limb
Limb ответил NGY
вчера в 23:06
Ты надейся)))))))) в ваш продажный маргарин мусульманин салах не перейдет. Так как он знает как вы кубки берете. Это грех
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил NGY
вчера в 23:01
NGY:
Пусть тогда сам поляк решает и уговаривает немцев отпустить его. Он и так уже сполна отработал свой контракт. Но я все же надеюсь, что подпишем Салаха.
Хуяка вы подпишите а не Салаха!
Limb
Limb
вчера в 23:00
Сейчас 2 глорищаааааааааа вылезут шишани тупо нохчо. Который типа думает что разбирается в футболе. А на самом деле он мое правое яйцо. И зидан5 у кот сердце разрывается от того что барса взяла лалигу
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