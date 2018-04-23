«Бавария» заблокировала трансфер Левандовски в «Реал»

Руководство «Баварии» не собирается отпускать Роберта Левандовски в «Реал» предстоящим летом. Сообщается, что боссы мюнхенского клуба намерены отвечать отказом на любые предложения «Королевского клуба» по трансферу польского нападающего.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить Левандовски контракт на 2 года с заработной платой выше, чем в «Баварии».