  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Ди Франческо: «„Ливерпуль“ отличается от „Барселоны“ в плане скорости»

сегодня, 00:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21:45 Не начался

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«„Энфилд“ - невероятный стадион. Английские стадионы вообще удивительно красивы. Мы в Италии не привыкли к тому, что болельщики находятся прямо рядом с нами. Болельщики будут на стороне „Ливерпуля“, но и мы не останемся без поддержки. Завтра более чем когда-либо мы должны показать командную игру. „Ливерпуль“ отличается от „Барселоны“ в плане скорости. Чтобы победить, мы должны сыграть хорошо. Хотим выжать максимум из потенциальных слабых мест „Ливерпуля“», - сказал Ди Франческо.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Карвахаль: «Если мы выиграли две ЛЧ подряд, почему бы не сделать это в третий раз?»
Сегодня, 03:57 0
Кан: «Матч против „Ливерпуля“ Клоппа был бы финалом мечты для „Баварии“»
Сегодня, 02:41 0
Левандовски: «„Реал“ – фаворит противостояния. Но это не значит, что он победит»
Сегодня, 01:53 3
Вейналдум: «Клопп дает нам свободу на футбольном поле»
Сегодня, 00:51 1
Коларов: «„Энфилд“ - удивительная арена с невероятной атмосферой»
Вчера, 20:51 2
Полузащитник «Спартака» сменил футбольное гражданство
Вчера, 20:33 15
Обсудить
Все комментарии
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
сегодня в 02:46
Приятный кэф на ливерпуль -1)
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 02:17
Просто как небо и земля
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 00:45
Рома должна наказать этих англичанок!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100