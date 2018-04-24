Ди Франческо: «„Ливерпуль“ отличается от „Барселоны“ в плане скорости»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«„Энфилд“ - невероятный стадион. Английские стадионы вообще удивительно красивы. Мы в Италии не привыкли к тому, что болельщики находятся прямо рядом с нами. Болельщики будут на стороне „Ливерпуля“, но и мы не останемся без поддержки. Завтра более чем когда-либо мы должны показать командную игру. „Ливерпуль“ отличается от „Барселоны“ в плане скорости. Чтобы победить, мы должны сыграть хорошо. Хотим выжать максимум из потенциальных слабых мест „Ливерпуля“», - сказал Ди Франческо.