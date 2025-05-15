Юристы пожаловались в ФИФА на нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Группа международных юристов направила официальную жалобу в ФИФА, обвиняя организацию в игнорировании нарушений прав человека в Саудовской Аравии — стране, которая примет чемпионат мира 2034 года. В жалобе отмечается, что в Саудовской Аравии продолжаются масштабные нарушения прав человека — ограничение свободы слова, произвольные аресты, жестокое обращение и дискриминация женщин и мигрантов. Юристы призвали ФИФА обеспечить возможность реформ в стране в рамках своей политики.
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