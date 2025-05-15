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Юристы пожаловались в ФИФА на нарушения прав человека в Саудовской Аравии

вчера, 20:35

Группа международных юристов направила официальную жалобу в ФИФА, обвиняя организацию в игнорировании нарушений прав человека в Саудовской Аравии — стране, которая примет чемпионат мира 2034 года. В жалобе отмечается, что в Саудовской Аравии продолжаются масштабные нарушения прав человека — ограничение свободы слова, произвольные аресты, жестокое обращение и дискриминация женщин и мигрантов. Юристы призвали ФИФА обеспечить возможность реформ в стране в рамках своей политики.

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Перевод с espn.com
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:20
Ну тут "коса на камень" - восточный менталитет помноженный на большие деньги против западных ценностей...
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