Фанаты «Милана» протестуют после поражения в Кубке Италии

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вчера, 20:56

Фанаты «Милана» заявили, что бойкотировали бы матч с «Ромой» даже без запрета. Ранее им закрыли доступ на игру из-за беспорядков после поражения от «Болоньи» в Кубке Италии. Ультрас обвинили руководство и команду в позоре и подчеркнули: