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Фанаты «Милана» протестуют после поражения в Кубке Италии

вчера, 20:56

Фанаты «Милана» заявили, что бойкотировали бы матч с «Ромой» даже без запрета. Ранее им закрыли доступ на игру из-за беспорядков после поражения от «Болоньи» в Кубке Италии. Ультрас обвинили руководство и команду в позоре и подчеркнули:

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:16
понятно, что команда провалила сезон.
возможно, болельщикам очень нужен был кубок.
как видим, это Болонье больше кубок был нужен, вот они его и взяли.
еще 30 лет будут грести на веслах на этом заряде.
а у такого клуба, как Милан, должны быть более высокие цели.
скудетто и лига чемпионов.
фанатам не стоит так злиться))) как не было горько,но лучше быть с командой,
чем отвернуться от команды в самое сложное время.
оценивая результат сезона, руководство должно делать правильные выводы.
если взяли бы этот кубок Италии… и что?
тогда точно остался бы токсичный тип и без кардинальной перестройки.
теперь есть надежда, что состав поправят, тренера компетентного возьмут,
Ибрагимовича уберут. да всю верхушку надо убрать.
а бойкот дело не исправит.
ew673erduy3s
ew673erduy3s
вчера в 21:02
А что теперь махать руками
Гость
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