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Алвес: «„Барселона“ без уважения отнеслась к моему вкладу в её историю, но там мой дом»

сегодня, 05:59

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес заявил, что готов вернуться в «Барселону», если его туда позовут:

«„Барселона“ – это мой дом. Невозможно утверждать, что я туда не вернусь. Я бы сделал это хоть завтра, если бы мне позвонили из клуба.

Если скажу, что ушёл оттуда без чувства боли, то буду лжецом. Мне было больно уходить, потому что я, как мне кажется, усердно трудился над тем, чтобы помочь создать великую историю „Барселоны“. Я завоевал 23 титула за 8 лет. Но последнее время мне не удалось показать в клубе более выдающиеся результаты, и руководство решило завершить сотрудничество со мной без уважения к моему вкладу в историю команды.

Они хотели, чтобы я попрощался с ними, но я сказал „нет“. Потому что думаю, что, когда ты считаешь какое-то место своим домом, ты не прощаешься с ним навсегда. Какой смысл прощаться, если ты собираешься вернуться?»

Напомним, Алвес присоединился к ПСЖ прошлым летом, а недавно стал рекордсменом по числу командных титулов в футболе.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 12:50
о клоуне бразильском позабыли и он решил напомнить о себе)
ВааС
ВааС
сегодня в 08:22
Все прекрасно знают про ничтожность барси и ее гнилую сторону..Недавний трюк с Иньестой тому подтверждение..Подписали пожизненный контракт,а сами выпроваживают легенду,мерзость..
калач
калач
сегодня в 08:07
вернуть Алвеша тренером
lawr19730
lawr19730
сегодня в 08:05
Назад в лживую и неблагодарную Барсу??? Видать всё плохо у Алвеса.
neomessi
neomessi
сегодня в 07:47
С.Роберто неплохо отрабатывает в твоем фланге! Хотя его надо было оставить на один сезон. Увы и ах, поезд уже ушел.
Байкал энергия
Байкал энергия
сегодня в 07:10
Такое высказывание Дани Алвеса ещё раз доказывает какой он человек!
Можно быть отличным игроком, но не быть хорошим человеком, можно уважать твой вклад, твои достижения, но не уважать как человека!
Подумай Дани, это тебе не помешает!
Задай себе всего один вопрос: Почему Роналдиньо, Хави и многих уважают, а тебя нет (как человека)?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:03
Что он,что его земеля Неймар,оба продажные шкуры которые ради пары лишних миллионов готовы с радостью предать клуб. Но даже до них начало доходить что даже все деньги мира не сделают их счастливыми,вот и заплакали и запросились обратно домой. И правильно сделала Барселона что закрыла за ними дверь и не пускает обратно,такие им не нужны. Вот в Реале таким вот игрочишкам будут всегда рады )
ndedov
ndedov
сегодня в 06:48
Это, что за порывы нежности? Сам пошёл за деньгами.
NGY
NGY
сегодня в 06:04
Да уж, а болельщики Барселоны уже 8 лет кукарекали про неуважение к своим легендам со стороны Мадрида (хотя по отношению к Раулю это действительно было неуважением).
Но и у самих рыльце в пушку.
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