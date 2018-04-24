Алвес: «„Барселона“ без уважения отнеслась к моему вкладу в её историю, но там мой дом»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес заявил, что готов вернуться в «Барселону», если его туда позовут:

«„Барселона“ – это мой дом. Невозможно утверждать, что я туда не вернусь. Я бы сделал это хоть завтра, если бы мне позвонили из клуба.

Если скажу, что ушёл оттуда без чувства боли, то буду лжецом. Мне было больно уходить, потому что я, как мне кажется, усердно трудился над тем, чтобы помочь создать великую историю „Барселоны“. Я завоевал 23 титула за 8 лет. Но последнее время мне не удалось показать в клубе более выдающиеся результаты, и руководство решило завершить сотрудничество со мной без уважения к моему вкладу в историю команды.

Они хотели, чтобы я попрощался с ними, но я сказал „нет“. Потому что думаю, что, когда ты считаешь какое-то место своим домом, ты не прощаешься с ним навсегда. Какой смысл прощаться, если ты собираешься вернуться?»

Напомним, Алвес присоединился к ПСЖ прошлым летом, а недавно стал рекордсменом по числу командных титулов в футболе.