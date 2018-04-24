Президент «Ромы» сообщил, что «Ливерпуль» желает подписать Алиссона

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал о том, что на голкипера «волков» Алиссона претендует «Ливерпуль», но повторил, что римский клуб не намерен продавать талантливого стража ворот:

«„Ливерпуль“ желает его подписать, а мы в очень хороших отношениях с этим клубом. Уверен, летом мы получим много прекрасных предложений, но мы не собираемся продавать Алиссона.

Впрочем, решение также зависит от Мончи и тренера. Мы хотим, чтобы Алиссон стал частью будущего „Ромы“».

Напомним, что «Ливерпуль» и «Рома» встретятся сегодня в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.