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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
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Президент «Ромы» сообщил, что «Ливерпуль» желает подписать Алиссона

сегодня, 13:19

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассказал о том, что на голкипера «волков» Алиссона претендует «Ливерпуль», но повторил, что римский клуб не намерен продавать талантливого стража ворот:

«„Ливерпуль“ желает его подписать, а мы в очень хороших отношениях с этим клубом. Уверен, летом мы получим много прекрасных предложений, но мы не собираемся продавать Алиссона.

Впрочем, решение также зависит от Мончи и тренера. Мы хотим, чтобы Алиссон стал частью будущего „Ромы“».

Напомним, что «Ливерпуль» и «Рома» встретятся сегодня в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 15:33
Президент Ромы правильно поступил что не продал голкипера Алиссона
El Dassory
El Dassory
сегодня в 14:14
Надо было зимой за 40 отдавать, щас Кариус не плохо стоит, да и платить за вратаря одногодку 60-80 мульонов, да лучше Облака взять.
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