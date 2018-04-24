Федерация футбола Италии подтвердила переговоры с Анчелотти

Комиссар Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини подтвердил информацию о том, что организация провела переговоры с Карло Анчелотти о назначении его на роль главного тренера сборной Италии.



«Сегодня в газетах много места было посвящено встрече, которая была случайной. У Анчелотти есть семейные проблемы, поэтому он был в Риме. Костакурта, имея крепкую дружбу с Карло, встретился с ним, я также принял участие во встрече.



Однако мы говорили о будущем. Я не думаю, что тренер априори может исключить такую престижную работу. Однако существуют и другие факторы, которые могут влиять на принятие решения - желание работать с командой каждый день, например. Тем не менее, работа со сборной - цель любого тренера».