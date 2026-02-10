Форвард «Порту» Саму порвал связки колена и может пропустить ЧМ-2026

1770753852

вчера, 23:04

21-летний форвард «Порту» разорвал переднюю крестообразную связку, информацию подтвердила пресс-служба клуба.

Испанский нападающий выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит чемпионат мира.

В этом сезоне Саму провел за «Порту» 31 матч и забил 20 голов. Ожидалось, что футболист попадет в заявку испанской команды на мундиаль.