Форвард «Порту» Саму порвал связки колена и может пропустить ЧМ-2026

21-летний форвард «Порту» Саму Омородион разорвал переднюю крестообразную связку, информацию подтвердила пресс-служба клуба.
Испанский нападающий выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит чемпионат мира.
В этом сезоне Саму провел за «Порту» 31 матч и забил 20 голов. Ожидалось, что футболист попадет в заявку испанской команды на мундиаль.
Вероятно? Да с такой травмой он и начало следующей регулярки пропустит. Здоровья Самуэлю!
Но, на самом деле, для сборной — не велика потеря! Парень по праздникам выходил на поле (аж 4 раза из 12 возможных, ни одного полного матча) и никак там не отметился.
А то, сколько он забивает за Порту, говорит лишь об уровне и мастерстве местной лиги.
