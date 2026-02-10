Top.Mail.Ru
Форвард «Порту» Саму порвал связки колена и может пропустить ЧМ-2026

вчера, 23:04

21-летний форвард «Порту» Саму Омородион разорвал переднюю крестообразную связку, информацию подтвердила пресс-служба клуба.

Испанский нападающий выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит чемпионат мира.

В этом сезоне Саму провел за «Порту» 31 матч и забил 20 голов. Ожидалось, что футболист попадет в заявку испанской команды на мундиаль.

galem72
galem72
сегодня в 09:10
"...выбыл до конца сезона и, вероятно, пропустит ЧМ26..."

Вероятно? Да с такой травмой он и начало следующей регулярки пропустит. Здоровья Самуэлю!

Но, на самом деле, для сборной — не велика потеря! Парень по праздникам выходил на поле (аж 4 раза из 12 возможных, ни одного полного матча) и никак там не отметился.
А то, сколько он забивает за Порту, говорит лишь об уровне и мастерстве местной лиги.
112910415
112910415
сегодня в 06:01
обидно очень ... но будут ещё в его судьбе чемпионаты !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:49
На молодых, конечно, все заживает быстрее... Но ведь это кресты? Не думаю, что кто-то возьмёт на себя ответственность и возьмёт его на Чемпионат мира... Восстановление после операции ни в коем случае нельзя форсировать...
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:21
А по делу?
shur
shur ответ Groboyd (раскрыть)
сегодня в 00:20
...в трёх экземплярах,пожалуйста!!!
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:16
Можно список море претендентов на роль ЦФ?
shur
shur
вчера в 23:09
....Сам (у) виноват, аккуратнее надо было, благо молодой выкарабкается, у испанцев претендентов моря,сборная одна из лучших!!! Здоровья парню!
