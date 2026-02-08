«Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770553176

сегодня, 15:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Брайтон» – «Кристал Пэлас», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Брайтон»

«Брайтон» не отличается стабильностью в нынешнем сезоне и претендовать на высокие места вряд ли сможет. На данный момент коллектив располагается лишь на 13 месте с 31 баллом и опережает нынешнего соперника на два пункта. В домашней игре с прямым конкурентом за места в середине таблицы от хозяев ждут качественной игры и приемлемого результата, который поможет подняться выше по таблице.

31 января «Брайтон» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а 24 января команда проиграла на выезде «Фулхэму» (1:2).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» не может выиграть уже несколько поединков подряд и это все влияет на турнирное положение лондонского клуба. На данный момент коллектив располагается на 15 месте с 29 баллами и больше должен думать о сохранении своего места в АПЛ , чем о еврокубках, в которых и так сейчас принимает участие. В подобной ситуации любой результат кроме поражения, будет приемлемым для гостей.

1 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1) и проиграл на своем поле «Челси» (1:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Брайтон» — 1.95

Ничья – 3.55

Победа «Кристал Пэлас» – 3.8

Статистика

Семь из восьми последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

Семь из восьми последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что матч будет интересны для зрителей и откроется за счет быстрого мяча одной из команд.