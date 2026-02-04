«Верона» – «Пиза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770203249

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Пиза», который состоится 6 февраля 2026 года.

«Верона»

Команда из одноименного города не впечатляет результатами и закономерно находится внизу турнирной таблицы. Примечательно, что «Верона» набрала 14 баллов и уступает «Пизе» лишь по худшей разнице мячей. Для хозяев поединок с прямым конкурентом за выживание рассматривается исключительно как возможность победить, оторваться от оппонента и стать ближе к спасительным местам.

31 января «Верона» разгромно проиграла «Кальяри» (0:4), а 26 января уступила и «Удинезе» (1:3).

«Пиза»

«Пиза» только в этом году поднялась в Серию А и видно, что коллектив не справляется. Команда набрала 14 пунктов и на четыре пункта отстает от безопасной 17 позиции. Матч с «Вероной» будет одним из ключевых во второй половине сезона, ведь поражение от главного конкурента скажется не только на турнирной таблице, но и на настрое игроков изменить положение в худшую сторону.

31 января «Пиза» на своем поле уступила «Сассуоло» (1:3), а 23 января была разгромлен «Интером» (2:6).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Верона» – 2.3

Ничья – 2.95

Победит «Пиза» – 3.55

Статистика

«Верона» не может победить уже восемь поединков подряд

Семь из десяти последних выездных матчей «Пизы» завершились ничейным результатом при трех поражениях

Все три поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.95. Слишком большое желание победить может помешать обеим командам добиться нужного результата и они поделят очки.