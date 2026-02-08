«ПСЖ» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Марсель», который состоится 8 февраля 2026 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» борется за лидерство с «Лансом» и сейчас уступает ему один пункт, но имеет эту игру в запасе. В активе парижан 48 очков, и они настраиваются лишь на победу в игре с «Марслем», который уже заметно отстал от лидеров. Тем не менее, не стоит недооценивать команду Роберто Де Дзерби, которая может создать проблемы сопернику и даже забрать очки в столице Франции, чего чемпион постарается не допустить.
1 февраля «ПСЖ» одержал сложную победу над «Страсбуром» (2:1), а 28 января сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов (1:1).
«Марсель»
Последние результаты «Марселя» совсем не впечатляют и наверное, о чемпионстве понемногу стоит забывать. Команде важно напрямую попасть в Лигу чемпионов, а для этого нужно оказаться в первой тройке. Сейчас клуб идет на четвертом месте с 39 баллами и в случае победы сравняется по очкам с «Лионом», который идет уже на третьей позиции. Однако обыграть чемпиона Франции и Европы на его же поле будет весьма сложно.
3 февраля «Марсель» обыграл на своем поле «Ренн» (3:0), а 31 января потерял очки в игре с «ФК Париж» (2:2).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «ПСЖ» — 1.47
- Ничья – 4.9
- Победа «Марсель» – 6
Статистика
- «ПСЖ» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Марсель» выиграл шесть из десяти поединков на выезде во всех турнирах
- Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что оба клуба смогут отличиться и с большой вероятностью это может произойти даже в первом тайме, но это вариант для игроков, которые любят рисковать.