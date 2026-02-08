«ПСЖ» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770549088

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ПСЖ » – «Марсель», который состоится 8 февраля 2026 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » борется за лидерство с «Лансом» и сейчас уступает ему один пункт, но имеет эту игру в запасе. В активе парижан 48 очков, и они настраиваются лишь на победу в игре с «Марслем», который уже заметно отстал от лидеров. Тем не менее, не стоит недооценивать команду Роберто Де Дзерби, которая может создать проблемы сопернику и даже забрать очки в столице Франции, чего чемпион постарается не допустить.

1 февраля « ПСЖ » одержал сложную победу над «Страсбуром» (2:1), а 28 января сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в Лиге чемпионов (1:1).

«Марсель»

Последние результаты «Марселя» совсем не впечатляют и наверное, о чемпионстве понемногу стоит забывать. Команде важно напрямую попасть в Лигу чемпионов, а для этого нужно оказаться в первой тройке. Сейчас клуб идет на четвертом месте с 39 баллами и в случае победы сравняется по очкам с «Лионом», который идет уже на третьей позиции. Однако обыграть чемпиона Франции и Европы на его же поле будет весьма сложно.

3 февраля «Марсель» обыграл на своем поле «Ренн» (3:0), а 31 января потерял очки в игре с « ФК Париж» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа « ПСЖ » — 1.47

» — 1.47 Ничья – 4.9

Победа «Марсель» – 6

Статистика

« ПСЖ » проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах « Марсель » выиграл шесть из десяти поединков на выезде во всех турнирах

» выиграл шесть из десяти поединков на выезде во всех турнирах Четыре из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что оба клуба смогут отличиться и с большой вероятностью это может произойти даже в первом тайме, но это вариант для игроков, которые любят рисковать.