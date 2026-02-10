Top.Mail.Ru
«Спортинг» сыграл вничью с «Порту», забив гол на 90+10-й минуте

вчера, 01:55
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту1 : 1Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)СпортингМатч завершен

В матче португальской Примеры встречались «Порту» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Фофана (76'). За гостей забил Суарес (90+10').

По итогам встречи «Порту» имеет 56 очков, у гостей — 52 очка.

В следующем матче «Порту» сыграет 15 февраля, соперником будет «Насионал». «Спортинг» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Фамаликау»).

Все комментарии
zy7mbxztpfn9
zy7mbxztpfn9
вчера в 09:02
Хоть какую-то интригу сохранят в чемпионате
2ywam8hzutep
2ywam8hzutep
вчера в 08:59
Молодцы что играли до финального свистка ... ну а Порту конечно обидно....
BENFICA
BENFICA
вчера в 08:59
Молодцы команды!
Именно на ничью я рассчитывал!
112910415
112910415
вчера в 08:44
солидный отрыв не состоялся !
отличный шанс проворонили хозяева...
Гость
Отправить
 