«Спортинг» сыграл вничью с «Порту», забив гол на 90+10-й минуте

В матче португальской Примеры встречались «Порту» и «Спортинг». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: Фофана (76'). За гостей забил Суарес (90+10').
По итогам встречи «Порту» имеет 56 очков, у гостей — 52 очка.
В следующем матче «Порту» сыграет 15 февраля, соперником будет «Насионал». «Спортинг» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Фамаликау»).
Именно на ничью я рассчитывал!
отличный шанс проворонили хозяева...
