Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментИспания. Примера 2025/2026

Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт хочет примирить клуб с Месси

вчера, 20:25

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт назвал исправление отношений клуба с Лионелем Месси главной задачей. Фонт бросит вызов действующему президенту Жоану Лапорте на выборах в марте и считает, что нынешний совет директоров должен ответить за отношение к аргентинцу.

В эфире El Larguero Фонт раскритиковал Лапорту: «Примирение с Месси должно было стать приоритетом после его ухода. То, что Лео приходится тайком проникать на „Камп Ноу“, что мы разорвали связи с ним, а не с „Реалом“, — непростительно».

Фонт также поддержал экс-тренера «Барсы» Хави Эрнандеса — ключевую фигуру прошлых выборов. Легенда разочарована советом директоров и хочет смены модели управления, модернизации клуба и конца персоналистской президентской власти, поэтому снова поддерживает Фонта, хоть и не займёт пост тренера в случае его победы.

На вопрос о разрыве хороших отношений с «Реалом» кандидат ответил: «Пока RMTV (клубное ТВ „Реала“ — прим.) влияет на решения арбитров, так и будет. Судьи всегда благоволили „Мадриду“ — даже до появления RMTV. За 23 тура „Реал“ получил 16 пенальти. Это исторические факты, а не популистская риторика для обмана сосиос (членов клуба — прим.)».

Подписывайся в ВК
Все новости
Тотти близок к возвращению в «Рому»
05 февраля
Главный аналитик «Манчестер Сити» перешел на работу в «Баварию»
02 января
Ивлев рассказал о предложении возглавить совет директоров «Динамо»
30 декабря 2025
Газзаев прокомментировал сообщения о работе в «Динамо»
22 декабря 2025
Газзаев может получить работу в «Динамо»
22 декабря 2025
Лапорта не будет переизбираться на пост президента «Барселоны»
04 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:58
перспективы этого Фонта всё равно никакие !
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36
Фонт решил всех "взять на понт"...)))
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:23
....Выборы! Выборы!
Там кричали из толпы!
Кандидатов, много их!
Но Лапорта победив,
Всех не нужных отклонив,
С Месси тоже порешит!!!
Nenash
Nenash
вчера в 21:44
А когда это Месси ругался с Барсой?. 😄
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:41
Выборы, Выборы!!!
Кандидаты, много их....
3zwgyr3xvde4
3zwgyr3xvde4
вчера в 21:31
Такие заявления, чисто предвыборные, с надеждой на лишние голоса
Futurista
Futurista
вчера в 21:10
Фонт обычный популист...не выберут его...
shlomo
shlomo
вчера в 20:49
Думаю меньше всего Месси хочет, чтобы его имя опять использовали в предвыборных игрищах...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 