Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт хочет примирить клуб с Месси

1770744342

вчера, 20:25

Кандидат на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт назвал исправление отношений клуба с Лионелем Месси главной задачей. Фонт бросит вызов действующему президенту Жоану Лапорте на выборах в марте и считает, что нынешний совет директоров должен ответить за отношение к аргентинцу.

В эфире El Larguero Фонт раскритиковал Лапорту: «Примирение с Месси должно было стать приоритетом после его ухода. То, что Лео приходится тайком проникать на „Камп Ноу“, что мы разорвали связи с ним, а не с „Реалом“, — непростительно».

Фонт также поддержал экс-тренера «Барсы» Хави Эрнандеса — ключевую фигуру прошлых выборов. Легенда разочарована советом директоров и хочет смены модели управления, модернизации клуба и конца персоналистской президентской власти, поэтому снова поддерживает Фонта, хоть и не займёт пост тренера в случае его победы.

На вопрос о разрыве хороших отношений с «Реалом» кандидат ответил: «Пока RMTV (клубное ТВ „Реала“ — прим.) влияет на решения арбитров, так и будет. Судьи всегда благоволили „Мадриду“ — даже до появления RMTV. За 23 тура „Реал“ получил 16 пенальти. Это исторические факты, а не популистская риторика для обмана сосиос (членов клуба — прим.)».