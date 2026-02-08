«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770553867

сегодня, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити», который состоится 8 февраля 2026 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» обрел некую стабильность, хотя некоторые матчи все еще проваливает и теперь борется за место в Лиге чемпионов или по-другому топ-4 АПЛ , ведь защита чемпионского титула полностью провалена. В домашней игре с «Манчестер Сити» букмекеры отдают небольшое предпочтение «красным», которые попробуют порадовать своих болельщиков и стать ближе к выполнению своей задачи, ведь сейчас команда идет лишь шестой с 39 баллами в активе.

31 января «Ливерпуль» разгромил на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), а 28 числа в Лиге чемпионов разгромил «Карабах» (6:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» старается догнать «Арсенал», но без потерь идти не получается, что очень мешает сокращать расстояние. Команда идет на втором месте с 47 баллами и отстает на девять пунктов, имея игру с «Ливерпулем» в запасе. Потеря очков на «Энфилде» увеличит отставание от «канониров», поэтому подопечным Гвардиолы важно забирать три балла и оставаться в гонке за золотые медали.

4 февраля «Манчестер Сити» обыграл на своем поле «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в полуфинале кубка английской лиги, а первого числа поделился очками с «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ливерпуль» — 2.25

Ничья – 3.85

Победа «Манчестер Сити» – 3.05

Статистика

«Ливерпуль» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при одном поражении

«Горожане» победили лишь в одной встрече на выезде из пяти последних

Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что обе команды покажут интересный футбол, но в этот раз немного больше повезет «Ливерпулю».