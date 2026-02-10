Беллетти гордится дебютом Томаса Маркеса в основе «Барселоны»

1770752838

вчера, 22:47

Тренер «Барсы Атлетик» Жулиано Беллетти и его штаб переполнены гордостью за дебют воспитанника «Ла Масии» в первой команде. В матче против «Мальорки» 17-летний полузащитник вышел на 84-й минуте на поле «Камп Ноу» вместо Фермина Лопеса.

Беллетти отметил:

Это повод для гордости для меня и всего штаба. Мы всегда внимательно следим за всеми... чтобы они прогрессировали каждую неделю, каждый месяц ради первой команды.

Главный тренер «Барсы» Ханси Флик добавил: