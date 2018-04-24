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«Удинезе» отправил в отставку главного тренера команды

вчера, 16:34

Официальный сайт «Удинезе» сообщает, что главный тренер команды Массимо Оддо сегодня был отправлен в отставку. 

«„Удинезе“ официально объявляет о том, что клуб освободил от должности Массимо Оддо и всех его сотрудников. Мы благодарим специалистов за их работу», - говорится в сообщении.

Напомним, что Оддо возглавил «Удинезе» минувшей осенью. 

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Не спартак
Не спартак ответил DonaDonni
вчера в 19:08
DonaDonni:
ЗЕНИИИИТ НЕ СПАТЬ. СРОЧНО БРАААААТЬ. ВОТ НЕЗАДАЧА, А КТО ТАКОЙ МАССИМО ОДДО. КАРРЕРУ ВИДЕЛ, А ОДДУ НЕТ. АААААА ХОТЯЯЯЯ, ЗЕНИИИИИИТ НЕ СПААААТЬ СРОЧНО БРАААТЬ.
Массимка уже есть в спартаке, двух бездарей РПФЛ не потянет.
DonaDonni
DonaDonni
вчера в 18:43
ЗЕНИИИИТ НЕ СПАТЬ. СРОЧНО БРАААААТЬ.
ВОТ НЕЗАДАЧА, А КТО ТАКОЙ МАССИМО ОДДО. КАРРЕРУ ВИДЕЛ, А ОДДУ НЕТ.
АААААА ХОТЯЯЯЯ, ЗЕНИИИИИИТ НЕ СПААААТЬ СРОЧНО БРАААТЬ.
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 18:17
Массимки только воду мутят.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 18:07
Скоро еще одного Массимо отправят.
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