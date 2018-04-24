«Удинезе» отправил в отставку главного тренера команды

Официальный сайт «Удинезе» сообщает, что главный тренер команды Массимо Оддо сегодня был отправлен в отставку.



«„Удинезе“ официально объявляет о том, что клуб освободил от должности Массимо Оддо и всех его сотрудников. Мы благодарим специалистов за их работу», - говорится в сообщении.



Напомним, что Оддо возглавил «Удинезе» минувшей осенью.