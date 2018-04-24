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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Хайнкес: «У меня хорошее предчувствие перед матчами с „Реалом“»

вчера, 17:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«„Бавария“ провела отличный сезон и продолжает показывать хороший футбол. Однако в полуфинале ЛЧ у всех команд есть шанс выиграть титул. Я не вижу фаворита, но у меня хорошее предчувствие. Этот матч, уверен, понравится всем любителям футбола, ведь обе команды показывают очень привлекательную игру.

Как остановить Роналду? Я уважаю всех футболистов, в том числе и Роналду, у которого экстраординарная карьера. Конечно, мы упоминаем Криштиану на разборе перед игрой, но у „Реала“ - самая стабильная команда, выигрывающая титулы. Не забывайте, что у нас тоже есть Левандовски, забивший 39 голов».

Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос также прокомментировал данное противостояние. 

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Все комментарии
Limb
Limb ответил FERIS
вчера в 20:34
Аэу вас есть защита чтоли? Ахааахааа.
Limb
Limb
вчера в 20:33
Дальше пройдет бавария
Limb
Limb
вчера в 20:32
2:1 а баварии. 1:1 в мадриде. Кто увлекается ставками поставьте сорвете куш. Потом спасибо скажете
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 20:07
У деда спросили, он уважающий ответил. Где он тут увидел самоуверенность?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил FERIS
вчера в 19:45
FERIS:
Ну ну... Самоуверенность до добра ни кого не доводила.
Тут нет самоуверенности, он же не сказал что-то вроде "Мы разорвем Реал" или "Мы устроим Реалу ад" и т.д.
FERIS
FERIS ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:38
Ragnar_Lodbrok:
Ну раз уж у самого мэтра хорошее предчувствие, то Реал будет обыгран
Ну ну...
Самоуверенность до добра ни кого не доводила.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:37
Ну раз уж у самого мэтра хорошее предчувствие, то Реал будет обыгран
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил FERIS
вчера в 19:36
FERIS:
Остаётся только пожилать удачи Реалу в этом двухмачевом противостоянии! Главное сыграть надёжно в защите.
Ну пожЕлай
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 18:51
Помни о джокерах в жёлтых футболках, дед)
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:30
Хорошо хоть у Хайнкеса предчувствие,только относительно первой игры......(думаю ничья 1-1 или 2-2 -это хорошее предчувствие)
Fenomen-9
Fenomen-9 ответил Club Atlético de Madrid
вчера в 18:09
Club Atlético de Madrid:
Да и судейку прикормить!
Приятного просмотра за матчем лучших клубов мира-Реал- Бавария..Ваши бабуины лишь мечтать могут о таких достижениях)))))))))))))
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid ответил FERIS
вчера в 17:49
FERIS:
Остаётся только пожилать удачи Реалу в этом двухмачевом противостоянии! Главное сыграть надёжно в защите.
Да и судейку прикормить!
shur
shur
вчера в 17:36
...хоть Я и на стороне Реала,но к Баварии отношусь почтительно,жаль что это не финал,тем не менее в предвкушении!!!
Palex
Palex
вчера в 17:35
Удачи и победы!
FERIS
FERIS
вчера в 17:33
Остаётся только пожилать удачи Реалу в этом двухмачевом противостоянии!
Главное сыграть надёжно в защите.
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