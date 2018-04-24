Хайнкес: «У меня хорошее предчувствие перед матчами с „Реалом“»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«„Бавария“ провела отличный сезон и продолжает показывать хороший футбол. Однако в полуфинале ЛЧ у всех команд есть шанс выиграть титул. Я не вижу фаворита, но у меня хорошее предчувствие. Этот матч, уверен, понравится всем любителям футбола, ведь обе команды показывают очень привлекательную игру.

Как остановить Роналду? Я уважаю всех футболистов, в том числе и Роналду, у которого экстраординарная карьера. Конечно, мы упоминаем Криштиану на разборе перед игрой, но у „Реала“ - самая стабильная команда, выигрывающая титулы. Не забывайте, что у нас тоже есть Левандовски, забивший 39 голов».

Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос также прокомментировал данное противостояние.