Зидан: «В плане психологии „Реал“ готов на 150 %»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с „Баварией“ и „Реалом“. Могу лишь быть благодарен ему за комплименты. Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. „Бавария“ - великий клуб с превосходной силой духа.

Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне. Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя.

Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150 %.

Я не хотел, чтобы Хамес Родригес нас покидал. Ему хотелось больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть».