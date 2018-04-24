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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Зидан: «В плане психологии „Реал“ готов на 150 %»

вчера, 20:46
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Очень сильно уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с „Баварией“ и „Реалом“. Могу лишь быть благодарен ему за комплименты. Завтра от нас потребуется мощно сыграть против очень сильного соперника. „Бавария“ - великий клуб с превосходной силой духа.

Не думаю, что можно говорить о фаворитах в нашей паре. Это полуфинал, и ситуация совершенно отличается от той, что была в прошлом сезоне. Нас ждет новый матч, сравнивать их нельзя.

Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150 %.

Я не хотел, чтобы Хамес Родригес нас покидал. Ему хотелось больше игровой практики, что я могу понять. У меня никогда не было с ним никаких проблем. Он просто хотел больше играть».

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Все комментарии
Gerz
Gerz ответил Borusik1975
вчера в 23:51
Borusik1975:
Это ты про мегасимуляцию Рамоса в матче с Юве снявшую навсегда вопросы о симуляциях и балете ?? А в купе с дельфинарием , и прочисткой back прохода в Марокко вы главное посмешище мирового футбола ))
Когда игрок Ювентуса наступил ему на ногу сзади. Ты про это?
Borusik1975
Borusik1975 ответил No problem
вчера в 23:00
Это ты про мегасимуляцию Рамоса в матче с Юве снявшую навсегда вопросы о симуляциях и балете ?? А в купе с дельфинарием , и прочисткой back прохода в Марокко вы главное посмешище мирового футбола ))
No problem
No problem ответил Borusik1975
вчера в 21:42
Borusik1975:
психология великое дело , надо быть великим психологом чтобы биться в чемпионате за 4 место ,и прое..ть кубок Короля ,да еще и в Мадриде )) Правда у мароканского дельфинария есть козырь , подкуп судей в ЛЧ , и эта тема работает из года в год...вот и вся психология
...одна пластиковая баклажка,и пять каталонских жертв на поле..
вот это реально сильная психология и отточенная годами актерское мастерство каталонских отступников) ..
"Рухни-жмурся-морда из под ладони "...Оскар-имени Бускетса лоооллл
Limb
Limb ответил Borusik1975
вчера в 21:39
В точку бро. А лалигу купить не могут там много команд вот и болтаются всегда ниже барсы. Вшивый сливоглор
NOVA
NOVA
вчера в 21:37
ну дай бог так оно и есть!!! все увидим на поле!!! удачи Реалу!!!
Borusik1975
Borusik1975
вчера в 21:08
психология великое дело , надо быть великим психологом чтобы биться в чемпионате за 4 место ,и прое..ть кубок Короля ,да еще и в Мадриде ))
Правда у мароканского дельфинария есть козырь , подкуп судей в ЛЧ , и эта тема работает из года в год...вот и вся психология
NGY
NGY
вчера в 21:06
Удачи Реалу!
No problem
No problem
вчера в 21:05
150 не хватит,
надо на все 200%,ибо это монстр как сам Мадрид.
Хорошо чё ответка дома. Забить полюбому в гостях,а там видно будет.
Мюнхен,жди.
NGY
NGY
вчера в 21:05
Сейчас припрется падшая княгиня и скажет свой вердикт!
Limb
Limb
вчера в 21:01
А в плане судейства? На 10000000000000%дешевый маргарин
League1
League1
вчера в 20:55
Хамесу нужно было больше давать играть. Его отпускать было нельзя, также как и Пепе.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 20:52
Да будет ничья .
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
вчера в 20:50
Видимо Перес уже сказал команде что занесет чемоданчик куда надо!
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