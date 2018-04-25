Клопп: «„Ливерпуль“ идеально играл почти 80 минут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).

«„Ливерпуль“ идеально играл 80 минут или около того. Мы сделали одну ошибку в обороне, но тем не менее счет на табло. Я был бы более счастлив, если бы счет был 5:0 или 5:1, хотя и 5:2 - фантастический результат. Такой итог гораздо лучше моих ожиданий перед игрой, однако в данный момент есть небольшой осадок.

Что касается травмы Окса, то, вероятно, всё очень плохо. Это очень скверные новости для нашей команды».