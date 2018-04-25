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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Клопп: «„Ливерпуль“ идеально играл почти 80 минут»

сегодня, 00:21
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).

«„Ливерпуль“ идеально играл 80 минут или около того. Мы сделали одну ошибку в обороне, но тем не менее счет на табло. Я был бы более счастлив, если бы счет был 5:0 или 5:1, хотя и 5:2 - фантастический результат. Такой итог гораздо лучше моих ожиданий перед игрой, однако в данный момент есть небольшой осадок.

Что касается травмы Окса, то, вероятно, всё очень плохо. Это очень скверные новости для нашей команды».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил MALOVAR
сегодня в 01:20
MALOVAR:
пена железна,волейбол
Мяч ударился в грудь Милнеру и отлетел в руку, если это пенальти, то пенальти в ворота Юве 1000%.
MALOVAR
MALOVAR ответил Liver1892
сегодня в 01:14
пена железна,волейбол
Liver1892
Liver1892 ответил MALOVAR
сегодня в 01:08
MALOVAR:
Здоровья Оксу ! Клоп гений Гол из офсайда и голевая отака из офсайда Удачи Роме
ты что там под коксом матч смотрел, гол с офсайда не засчитали, а голевая атака - да из офсайда, которую снивелировал пеналь сомнительный
Klaus-S
Klaus-S ответил MALOVAR
сегодня в 00:52
MALOVAR:
Здоровья Оксу ! Клоп гений Гол из офсайда и голевая отака из офсайда Удачи Роме
Атака из офсайда - ето правда, но гола из офсайда я не видел.
Liver1892
Liver1892
сегодня в 00:44
отпишите, что Клопп ответил на впорос по замене Салаха
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 00:36
Ливерпуль идеально играл до замены Салаха!
owl_fake
owl_fake
сегодня в 00:33
Давай, Юрген, поставь ущербов Ловрена и Морено в старт в Риме! Преврати ответку в сказку..
Уму непостижимо, менять Салаха на 70-й на инертного Ингса. Уж лучше бы Салах пешком доиграл оставшиеся 20, польза была колосальная. Да и Рагнар на 90-й минуте..
Клопп всё сделал, чтобы не похоронить Рому заживо.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:27
Здоровья Оксу !
Клоп гений
Гол из офсайда и голевая отака из офсайда
Удачи Роме
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 00:25
Хороший результат и хорошая перспектива.
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