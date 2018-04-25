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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Кроос: «Нельзя купить победу в ЛЧ, иначе „Реал“ не смог бы выиграть»

сегодня, 03:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил, что победы «сливочных» в последних двух сезонах Лиги чемпионов говорят о том, что первое место в этом турнире не продаётся:

«Купить титул победителя Лиги чемпионов невозможно, иначе „Реал“ не смог бы выиграть этот турнир, так как наш клуб не тратит так много денег.

Такая команда, как „Реал“, является особенной, у нас есть футболисты, которые могут играть на самом высоком уровне».

Экс-полузащитник «Баварии» также поделился ожиданиями от первого матча против бывшей команды в полуфинале Лиги чемпионов:

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 09:04
Ragnar_Lodbrok:
Можно купить судей и подогреть шары на жеребьевке, вы это уже доказали
Это говорит фанат команды игравшей против Бешикташа и СЕвильи в плей-офф ЛЧ? )))))))))) да прекращай, смешно выглядишь.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 09:03
Что он несёт?)
Artuom
Artuom
сегодня в 09:03
Нужно источник читать, а не вырванную фразу, тогда и понятно было бы.

Кроос сказал что в последние годы некоторые клубы тратили значительно больше Реала, но одними покупками ЛЧ не выиграть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:29
Кроос: «Нельзя купить победу в ЛЧ, иначе „Реал“ не смог бы выиграть»
Ещё бы добавил, что купить могут только избранные!
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 08:23
ахахха, сам подставляет реал, все и так знают, что реал не тратить бабки на игроков, чтобы все ушло на подкуп
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:23
У слабаков всегда найдутся,заранее заготовленные отмазы(судьи,шары и тд). Хорошо хоть Бавария мужики,не чета барсаглорам!
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 08:20
Купить титул победителя Лиги чемпионов невозможно, иначе „Реал“ не смог бы выиграть этот турнир
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045966.shtml
Как раз наоборот

наш клуб не тратит так много денег
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045966.shtml
А че сразу сумму не огласил?

Такая команда, как „Реал“, является особенной
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045966.shtml
Дзанетти подтвердит
дурман
дурман
сегодня в 07:03
Кросс что то знает
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 06:36
Откуда у Крооса такие мысли?
Значит что-то знает!
рус фан
рус фан
сегодня в 06:34
Надеюсь Реал пройдет Баварию которая сейчас ослаблена потерей Видаля, а мадрид в полном составе и даже Гарет не травмирован.
NGY
NGY ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 06:04
Ragnar_Lodbrok:
Можно купить судей и подогреть шары на жеребьевке, вы это уже доказали
Тогда признавайся, вы подогревали шары на жеребьевке 1/4, что вам досталась Севилья.

Я знаю, что Барса накалили шары до красна и им досталась Рома.

Говорят, вон и Ливерпуль на паяльнике обрабатывал свои шары, перед жребием 1/2, что избежали Реал и Баварию.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Рауль и Зидан
сегодня в 05:53
Можно купить судей и подогреть шары на жеребьевке, вы это уже доказали
BagioR
BagioR
сегодня в 04:31
Короче и в этом году купили
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 04:18
Бред какой-то
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