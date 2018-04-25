Кроос: «Нельзя купить победу в ЛЧ, иначе „Реал“ не смог бы выиграть»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отметил, что победы «сливочных» в последних двух сезонах Лиги чемпионов говорят о том, что первое место в этом турнире не продаётся:

«Купить титул победителя Лиги чемпионов невозможно, иначе „Реал“ не смог бы выиграть этот турнир, так как наш клуб не тратит так много денег.

Такая команда, как „Реал“, является особенной, у нас есть футболисты, которые могут играть на самом высоком уровне».

Экс-полузащитник «Баварии» также поделился ожиданиями от первого матча против бывшей команды в полуфинале Лиги чемпионов: