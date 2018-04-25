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Мюллер: «„Бавария“ должна хотеть забить „Реалу“»

сегодня, 06:36
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого домашнего матча против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов:

«„Бавария“ находится в хорошей форме, и матчи приходят в нужное время. Посмотрим, каким будет результат. „Реал“ на выезде не подарит нам ничего, но я чувствую, что шансы будут.

Мы понимаем, насколько силён „Реал“, но нам, безусловно, нужно играть в атаку. Мы должны хотеть забить им голы».

Напомним, встречу «Бавария» - «Реал» обслужит бригада арбитров из Голландии во главе с Бьорном Куйперсом.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 10:18
Середняку Испании не место в ЛЧ!
Kerri
Kerri
сегодня в 09:52
Дома обыграть вполне реально!
Kavaro
Kavaro ответил Artuom
сегодня в 09:51
Artuom:
"Мы должны хотеть забить им голы" Мюллер вспомнил видно прошлый год, когда реализация Баварии(и самого Мюллера) была катастрофической.
Да там они вроде нанесли 2 удара в створ, а вот у Реала была бы реализация чуть лучше, в Мадрид можно было бы не ехать.
Artuom
Artuom
сегодня в 09:05
"Мы должны хотеть забить им голы"

Мюллер вспомнил видно прошлый год, когда реализация Баварии(и самого Мюллера) была катастрофической.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:05
Мое мнение Бавария дома победит Реал
No problem
No problem
сегодня в 08:52
Трезво.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:31
Здесь вопрос только в одном.......сколько?(Реал то свой "дежурный"гол забьёт,а может и не один)
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