Мюллер: «„Бавария“ должна хотеть забить „Реалу“»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого домашнего матча против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов:

«„Бавария“ находится в хорошей форме, и матчи приходят в нужное время. Посмотрим, каким будет результат. „Реал“ на выезде не подарит нам ничего, но я чувствую, что шансы будут.

Мы понимаем, насколько силён „Реал“, но нам, безусловно, нужно играть в атаку. Мы должны хотеть забить им голы».

Напомним, встречу «Бавария» - «Реал» обслужит бригада арбитров из Голландии во главе с Бьорном Куйперсом.