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Орлов: «Каррера — это ещё не состоявшийся тренер»

сегодня, 11:11

Телевизионный комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в нынешнем сезоне.

«Я продолжаю утверждать, что Каррера — это ещё не состоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа. 

На сегодня лидер среди тренеров — это Ганчаренко. Кучаев, Чалов, Головин — какие ребята, как они все заблистали. И в „Локомотиве“ есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Сёмина. Вот где тренеры работают. Два клуба — „Локомотив“ и ЦСКА», — заявил Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

«Спартак» выбит из гонки

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW
сегодня в 17:47
я прям реально с генки ржу) каррера гоняет ганчаренко в хвост и в гриву, каррера практически за тот же срок, что и ганчаренко, взял 2 трофея против 0 у армейского, но топ-тренер - витя) логично)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:41
Зато Манчини супер. Так опустить "Зенит" нужен большой талант.
GSV
GSV
сегодня в 17:40
От...ись от Спартака пенек трухлявый,комментируй свой Зенит
ziborock
ziborock
сегодня в 17:38
А помнишь, Гена?!)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:36
МАССИМО слишком добр и доверчив.
Морозовский
Морозовский ответил ROLENTO
сегодня в 17:32
ROLENTO:
Целая команда негров а сливают Тосно, Уралу и Ахмаду)))
Николка, негры тоже люди!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:30
Орлов дурак.
ziborock
ziborock ответил ROLENTO
сегодня в 17:29
ROLENTO:
Целая команда негров а сливают Тосно, Уралу и Ахмаду)))
После 11 тура
Зенит 27 очков
Спартак 14 очков
------------------
Дно еще не пробито!)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:26
что - то есть в Этом высказывании...
MAUS
MAUS ответил Jum13
сегодня в 17:25
Jum13:
свИст. Свисти еще
Скакай себе дальше))))
ziborock
ziborock ответил НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 17:22
НИКИТА ТАРАСОВ:
Каррера не тренер - Каррера физрук !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Каррера - физрук, трижды переигравший кобыл Ганчаренко!
Вопрос: Кто Ганчаренко?)))
МКС
МКС
сегодня в 17:20
Главное что Гена уже состоявшийся маразматик, остальное тлен.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 17:12
А зенит не сложившицся проект)
Sergus
Sergus ответил ROLENTO
сегодня в 17:09
ROLENTO:
Целая команда негров а сливают Тосно, Уралу и Ахмаду)))
Зулуссам надоело пахать за глушакова, комбарова и кутепова, за этот лесоповал бревен.
ildar_3871
ildar_3871 ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:06
PATRIOT1965:
Нормальный он игрок,осечки и спады бывают у всех,если быть справедливым в этом вопросе.
А больше всех говорит всех поливает грязью , Рубин , Казань оскорбил , может ему с себя начать , то что он кривоногий ?
ROLENTO
ROLENTO
сегодня в 17:04
Целая команда негров а сливают Тосно, Уралу и Ахмаду)))
MAUS
MAUS ответил RDeanW
сегодня в 17:03
RDeanW:
опять ты че-то мимо кассы проблеял. уже даже не интересно, раньше хоть поржать можно было над твоими комментами)
А теперь посмеяться над этим писателем)))))
Jum13
Jum13 ответил MAUS
сегодня в 17:03
MAUS:
Ты ещё скажи что я на ветке ЦСКА))))) Ты никак сынок заблудился)))))
свИст. Свисти еще
MAUS
MAUS ответил Jum13
сегодня в 17:02
Jum13:
Я с тобой беседу не веду. Сядь на место и успокойся P.S. свИсти. Проверочное слово - свист. Безграмотность - оружие свиней
Ты ещё скажи что я на ветке ЦСКА)))))
Ты никак сынок заблудился)))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ildar_3871
сегодня в 17:02
ildar_3871:
Видимо нигде не востребован , ну да он же пенальти даже не может забить )
Нормальный он игрок,осечки и спады бывают у всех,если быть справедливым в этом вопросе.
ildar_3871
ildar_3871 ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:00
PATRIOT1965:
Нет.
Видимо нигде не востребован , ну да он же пенальти даже не может забить )
MAUS
MAUS ответил mugik1973
сегодня в 16:59
mugik1973:
А какик титулы Завоевал Гончаренко?
Гончаренко своё еще возьмёт, хороший человек и толковый тренер!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ildar_3871
сегодня в 16:59
ildar_3871:
Думаешь Глушаков уйдет из Спартака летом ?
Нет.
ildar_3871
ildar_3871 ответил PATRIOT1965
сегодня в 16:58
PATRIOT1965:
А мне кажется,что агент всех российских игроков клуба,там он один на всех,если не ошибаюсь.
Думаешь Глушаков уйдет из Спартака летом ?
Evgen44
Evgen44
сегодня в 16:57
Каррера в отличии от некоторых итальянских полупрофи не сидит на баснословной зарплате.В отличии от Физручини,Массимо всего лишь второй год работает в роли главного и уже выиграл РФПЛ и Суперкубок России.Так что недокомментатор Геннадий пусть смотрит ближе к родным болотам и там высказывает свое очень "авторитетное мнение".Настолько "авторитетное",что ему последнее время запретили говорить что либо про бомжеклуб.

Что касается Ганчаренко и цска,то всем известно что в данном НЕПФК тренер(любой,которые был)является фигурой без хребетной,не имеющей право голоса и собственного мнения.Никогда,никто из высшего руководство,ни одного из своих девяти пальцев не поднял в защиту экс - тренеров.Недавняя ситуация с зулусом из Лестера наглядно показала,кто такой Ганчаренко для легионеров.А Головин,Кучаев и прочие пони лишь в силу возраста не могут сделать ничего подобного.Что сделал нового,интересного картофель за время своего тренерства?

Рука Семина чувствуется .Стаканыч красавец.
MAUS
MAUS ответил Михаил Полунин
сегодня в 16:56
Михаил Полунин:
Ну да-к и замени его на посту главного...А там посмотрим на перспективы и успехи...
У этого арбалета без тетивы хорошо получается стучать по клавишам, пущай и далее строчит всякую клевету, за которую можно смело и на Кол!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ildar_3871
сегодня в 16:56
ildar_3871:
Мне кажется в Спартаке все решает Глушаков !
А мне кажется,что агент всех российских игроков клуба,там он один на всех,если не ошибаюсь.
Jum13
Jum13 ответил MAUS
сегодня в 16:54
Я с тобой беседу не веду. Сядь на место и успокойся

P.S. свИсти. Проверочное слово - свист. Безграмотность - оружие свиней
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Дикий мужчина
сегодня в 16:53
Дикий мужчина:
Вот ты, по сути немолодая тётка, переехавшая из Томска в Москву на пмж. Зачем тебе сигареты по 10 баксов, если ты всегда курила беломор ? Гыгы.
Не оскорбляй ,леди.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:53
Мне кажется в Спартаке все решает Глушаков !
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