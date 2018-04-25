Орлов: «Каррера — это ещё не состоявшийся тренер»

Телевизионный комментатор Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в нынешнем сезоне.



«Я продолжаю утверждать, что Каррера — это ещё не состоявшийся тренер. Он же сейчас потерял команду. Как это произошло? Они же все на хороших зарплатах, а не выполняют задания, особенно игроки обороны. Неровно играет Промес, не очень себя утруждает игрой у своих ворот. Это тренерская работа.



На сегодня лидер среди тренеров — это Ганчаренко. Кучаев, Чалов, Головин — какие ребята, как они все заблистали. И в „Локомотиве“ есть два Миранчука. Хотим мы этого или нет, но они прибавили под руководством Сёмина. Вот где тренеры работают. Два клуба — „Локомотив“ и ЦСКА», — заявил Орлов в эфире передачи «ГСО Live».



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