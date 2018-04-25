Дворкович: «ЧМ-2018 уже успел повлиять на социально-экономическое развитие России»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года уже оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие России.

«Чемпионат мира - важный проект не столько для правительства и государства, сколько в целом для всей страны. Это национальный проект, это мечта многих поколений, которые когда-то слушали чемпионаты мира по радио, услышали, как мы выиграли Кубок Европы 1960 года, потом смотрели футбол по телевизору. Была мечта, чтобы сотни тысяч россиян смогли поучаствовать в этом празднике спорта. А самое главное - такой праздник спорта является масштабным инфраструктурным проектом, он имеет огромное значение для развития страны в ближайшие десятилетия.

Это уже дало существенный эффект для социально-экономического развития страны».