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Дворкович: «ЧМ-2018 уже успел повлиять на социально-экономическое развитие России»

сегодня, 12:56

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года уже оказали существенное влияние на социально-экономическое развитие России. 

«Чемпионат мира - важный проект не столько для правительства и государства, сколько в целом для всей страны. Это национальный проект, это мечта многих поколений, которые когда-то слушали чемпионаты мира по радио, услышали, как мы выиграли Кубок Европы 1960 года, потом смотрели футбол по телевизору. Была мечта, чтобы сотни тысяч россиян смогли поучаствовать в этом празднике спорта. А самое главное - такой праздник спорта является масштабным инфраструктурным проектом, он имеет огромное значение для развития страны в ближайшие десятилетия.

Это уже дало существенный эффект для социально-экономического развития страны».

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Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 16:28
Ну так наплыв туристов жеш будет! Соответственно выгода людям с низкой социальной ответственностью, коих у нас полно не только на панели, но и в высоких кабинетах!
4RT
4RT
сегодня в 15:56
Особенно на ваши карманы
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 14:57
вот для кого это вранье подается то?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 14:52
"Жить стало лучше, жить стало веселее" (с)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:35
Ага, жить стали хуже! Всё правильно.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 13:04
Кто этот эффект ощутил стоит только догадываться.
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