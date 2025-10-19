«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760868306

сегодня, 13:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 19 октября 2025 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» допустил ряд ошибок в конце сентября и потерял лидерство в АПЛ и немного усложнил задачу в Лиге чемпионов. Тем не мене, клуб не собирается сдаваться и намерен вернуть первое место в чемпионате Англии, ведь сейчас уступает «Арсеналу» лишь один пункт. В домашней игре хозяева обязаны обыгрывать нынешний «Манчестер Юнайтед», иначе при потере очков проблемы могут стать более серьезными в турнирном положении.

4 октября «Ливерпуль» проиграл на выезде «Челси» (1:2), а в Лиге чемпионов уступил «Галатасараю» (0:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в последнее время не может выиграть даже две игры подряд, и каждая победа сменяется поражением. С большой вероятностью, «красные дьяволы» и сегодня могут проиграть, ведь играть они будут на выезде против мотивированного последними неудачами чемпиона Англии. В подобной ситуации для гостей не будет зазорно даже отстоять ничью.

4 октября «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Сандерленд» (2:0), а 27 сентября на выезде уступил «Брентфорду» (1:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ливерпуль» – 1.62

Ничья – 4.6

Победит «Манчестер Юнайтед» — 5.3

Статистика

«Ливерпуль» уступил уже в трех матчах подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что «красные» смогут собраться после перерыва на сборные и вновь начнут побеждать, начиная с этой встречи.