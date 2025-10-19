«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760893044

вчера, 19:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Брентфорд», который состоится 20 октября 2025 года.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» на данный момент являются одной из самых слабых команд чемпионата и закономерно идут на предпоследнем месте в турнирной таблице. Коллектив набрал всего четыре очка и попробует взять еще три в домашней встрече с «Бренфтордом», который находится не так далеко. Успех в этом матче поможет хозяевам сравняться по очкам со своим соперником, что является лучшей мотивацией для них.

4 октября «Вест Хэм» сыграл неудачно на выезде с «Арсеналом» (0:2), а 29 сентября поделил очки с «Эвертоном» (1:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» также не может похвалиться хорошими результатами в этом сезоне, ведь набрал всего семь очков и находится достаточно близко к зоне вылета. В выездной игре с аутсайдером АПЛ гости определенно видят возможность добиться хорошего результата и улучшить свое турнирное положение, но свою силу придется доказывать на футбольном поле, чтобы забрать три очка себе.

5 октября «Брентфорд» проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (0:1), а 27 сентября на своем поле справился с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Вест Хэм» – 2.5

Ничья – 3.4

Победит «Брентфорд» — 2.8

Статистика

«Молотобойцы» проиграли шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Пять из семи выездных матчей «Брентфорда» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что игра будет нерезультативной, ведь команды не находятся в хорошей форме и не будут часто рисковать.