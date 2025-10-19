«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760869394

сегодня, 13:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Хоффенхайм», который состоится 19 октября 2025 года.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» проиграл несколько последних матчей и выглядит крайне неубедительно. Команда на данный момент располагается на 12 месте с семью баллами и по лучшей разнице мячей опережает своего нынешнего соперника. Победа над «Хоффенхаймом» поможет хозяевам не только оторваться от конкурента, но и наверняка продвинуться выше по турнирной таблице.

4 октября «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Вердеру» (0:1), 27 сентября проиграл на своем поле «Байеру» (1:2).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» имеет похожие проблемы с «Санкт-Паули» и набрал столько же очков, сколько и «пираты». Гости опережают зону вылета на три пункта и очень не хочет туда опускаться, поэтому будет стараться не уехать отсюда без очков. Встреча будет интересная, ведь оба клуба преследуют одну цель и постараются ее выполнить за счет друг друга.

3 октября «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Кельну» (0:1), а 28 сентября сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Санкт-Паули» – 2.5

Ничья – 3.45

Победит «Хоффенхайм» — 2.75

Статистика

Пять из шести последних матчей «Хоффенхайма» завершились исходом «обе забьют»

«Хоффенхайм» выиграл шесть из семи последних выездных поединков во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Прогноз

Поставить на победу «Хоффенхайма», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Гости сделают все, чтобы выиграть игру и продвинуться вверх по турнирной таблице, учитывая статистику выездных поединков за последнее время.