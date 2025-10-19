«Леванте» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1760870266

сегодня, 13:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Леванте» – «Райо Вальекано», который состоится 19 октября 2025 года.

«Леванте»

«Леванте» в последних поединках стабильно набирал очки, что помогло клубу покинуть зону вылета. Коллектив вышел на 13 место восемью баллами и даже по дополнительным характеристикам опережает «Райо Вальекано». В домашней игре с прямым конкурентом команда играет на своем поле и сделает все, чтобы добиться трех важных баллов, которые помогут стать выше в турнирной таблице.

13 октября «Леванте» сыграл вничью с «Леганесом» (3:3), а четвертого числа на выезде переиграл «Реал Овьедо» (2:0).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» играл не очень хорошо в последний месяц, но за последнюю неделю добился двух побед, которые дарят надежду болельщикам на лучшее будущее. Команду из Мадрида совсем не устраивает 14 место с восемью баллами, поэтому гости наверняка рассчитывают одержать еще одну победу, которая смогла бы помочь догнать некоторых конкурентов.

5 октября «Райо Вальекано» обыграл на выезде «Реал» Сосьедад в чемпионате (1:0), а второго числа одолел «Шкендию» (2:0) в Лиге конфееренций.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Леванте» – 2.75

Ничья – 3.3

Победит «Райо Вальекано» — 2.6

Статистика

«Райо Вальекано» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Леванте» не выигрывает на своем поле уже шесть поединков подряд

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что игра будет нерезультативной, но у гостей найдется моментик, который они смогут реализовать и забрать три очка.