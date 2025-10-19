 
 
 
«Леванте» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:37
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Леванте» – «Райо Вальекано», который состоится 19 октября 2025 года.

«Леванте»

«Леванте» в последних поединках стабильно набирал очки, что помогло клубу покинуть зону вылета. Коллектив вышел на 13 место восемью баллами и даже по дополнительным характеристикам опережает «Райо Вальекано». В домашней игре с прямым конкурентом команда играет на своем поле и сделает все, чтобы добиться трех важных баллов, которые помогут стать выше в турнирной таблице.

13 октября «Леванте» сыграл вничью с «Леганесом» (3:3), а четвертого числа на выезде переиграл «Реал Овьедо» (2:0).

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» играл не очень хорошо в последний месяц, но за последнюю неделю добился двух побед, которые дарят надежду болельщикам на лучшее будущее. Команду из Мадрида совсем не устраивает 14 место с восемью баллами, поэтому гости наверняка рассчитывают одержать еще одну победу, которая смогла бы помочь догнать некоторых конкурентов.

5 октября «Райо Вальекано» обыграл на выезде «Реал» Сосьедад в чемпионате (1:0), а второго числа одолел «Шкендию» (2:0) в Лиге конфееренций.

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Леванте» – 2.75
  • Ничья – 3.3
  • Победит «Райо Вальекано» — 2.6

Статистика

  • «Райо Вальекано» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Леванте» не выигрывает на своем поле уже шесть поединков подряд
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Райо Вальекано», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Предполагаем, что игра будет нерезультативной, но у гостей найдется моментик, который они смогут реализовать и забрать три очка.

 
