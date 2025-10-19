«Барселона» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760893587

вчера, 20:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Олимпиакос», который состоится 21 октября 2025 года.

«Барселона»

«Барселоне» последние поединки даются очень непросто, и она пропускает уже несколько матчей подряд. Поражение в прошлом туре Лиги чемпионов лишает каталонцев права на ошибку, если они хотят побороться за топ-8. В домашней игре с «Олимпиакосом» хозяевам нельзя ошибаться и наверняка они будут иметь большое преимущество, поэтому останется лишь реализовать свои моменты.

18 октября «Барселона» вырвала победу у «Жироны» (2:1), а пятого числа была разгромлена на выезде «Севильей» (1:4).

«Олимпиакос»

Греческий клуб добился лишь одного балла в двух встречах Лиги чемпионов, что никак не может устраивать руководство и болельщиков. «Олимпиакос» ждет еще одна сложнейшая выездная встреча, где мало кто рискнет распределить гостям хотя бы один балл, поэтому ситуацию складывается не лучшим образом. Однако, если коллектив сумеет зацепиться даже за ничью, то это существенно поднимет их уверенность в себе.

18 октября «Олимпиакос» на выезде обыграл «Ларису» (2:0), а пятого числа проиграл на выезде ПАОК (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Барселона» – 1.18

Ничья – 7.4

Победит «Олимпиакос» — 14

Статистика

«Барселона» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи выездных матчей «Олимпиакоса» за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барселона» прошла «Олимпиакос» в 2017 году по сумме двух поединков (0:0, 3:1).

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-2.5) компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Греческий клуб очень слабо играет на выезде и есть вероятность, что команда посыплется после второго пропущенного мяча в Каталонии.