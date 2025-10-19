«Кайрат» Алматы – «Пафос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1760894246

вчера, 20:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» Алматы – «Пафос», который состоится 21 октября 2025 года.

«Кайрат» Алматы

Команда из Казахстана, как и чемпион Кипра являются дебютантами Лиги чемпионов, и вряд ли их личная встреча соберет много просмотров, кроме болельщиков этих клубов. Тем не менее, хозяева очень хотят одержать первую историческую победу в основном этапе турнира, что принесет им не только воспоминания, но и дополнительные выплаты от УЕФА . Тем не менее, «Пафос» не стоит недооценивать, если учесть, какие команды он выбил в квалификации турнира.

17 октября «Кайрат» Алматы обыграл на выезде «Кызылжар» (2:0), а пятого числа на своем поле справился с «Жетысу Талдыкорган» (5:0).

«Пафос»

«Пафос» редко проигрывает, но в Лиге чемпионов совсем другие соперники и другая игра. Тем не менее, клуб уже имеет в активе один балл и сыграет вероятно с самым слабым соперником из всего своего списка матчей в Лиге чемпионов, хоть и на выезде. Гости делают большую ставку на эту встречу и рассчитывают на победу, как и хозяева, поэтому матч будет ярким и интересным, наверняка с большим количеством ошибок от волнения.

17 октября «Пафос» обыграл на своем поле «Ахнас» (4:0), а пятого числа на выезде оказался сильнее « АЕК Ларнака» (4:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кайрат» – 2.75

Ничья – 3.2

Победит «Пафос» — 2.65

Статистика

«Кайрат» Алматы выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пафос» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Пафоса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что в этой паре клуб из Кипра выглядит немного увереннее и смелее, что наверняка поможет ему обыграть «Кайрат» в Казахстане.