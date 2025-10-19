«Кайрат» Алматы – «Пафос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» Алматы – «Пафос», который состоится 21 октября 2025 года.
«Кайрат» Алматы
Команда из Казахстана, как и чемпион Кипра являются дебютантами Лиги чемпионов, и вряд ли их личная встреча соберет много просмотров, кроме болельщиков этих клубов. Тем не менее, хозяева очень хотят одержать первую историческую победу в основном этапе турнира, что принесет им не только воспоминания, но и дополнительные выплаты от УЕФА. Тем не менее, «Пафос» не стоит недооценивать, если учесть, какие команды он выбил в квалификации турнира.
17 октября «Кайрат» Алматы обыграл на выезде «Кызылжар» (2:0), а пятого числа на своем поле справился с «Жетысу Талдыкорган» (5:0).
«Пафос»
«Пафос» редко проигрывает, но в Лиге чемпионов совсем другие соперники и другая игра. Тем не менее, клуб уже имеет в активе один балл и сыграет вероятно с самым слабым соперником из всего своего списка матчей в Лиге чемпионов, хоть и на выезде. Гости делают большую ставку на эту встречу и рассчитывают на победу, как и хозяева, поэтому матч будет ярким и интересным, наверняка с большим количеством ошибок от волнения.
17 октября «Пафос» обыграл на своем поле «Ахнас» (4:0), а пятого числа на выезде оказался сильнее «АЕК Ларнака» (4:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Кайрат» – 2.75
- Ничья – 3.2
- Победит «Пафос» — 2.65
Статистика
- «Кайрат» Алматы выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пафос» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить на победу «Пафоса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что в этой паре клуб из Кипра выглядит немного увереннее и смелее, что наверняка поможет ему обыграть «Кайрат» в Казахстане.