«Кайрат» Алматы – «Пафос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 20:17
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Кайрат» Алматы – «Пафос», который состоится 21 октября 2025 года.

«Кайрат» Алматы

Команда из Казахстана, как и чемпион Кипра являются дебютантами Лиги чемпионов, и вряд ли их личная встреча соберет много просмотров, кроме болельщиков этих клубов. Тем не менее, хозяева очень хотят одержать первую историческую победу в основном этапе турнира, что принесет им не только воспоминания, но и дополнительные выплаты от УЕФА. Тем не менее, «Пафос» не стоит недооценивать, если учесть, какие команды он выбил в квалификации турнира.

17 октября «Кайрат» Алматы обыграл на выезде «Кызылжар» (2:0), а пятого числа на своем поле справился с «Жетысу Талдыкорган» (5:0).

«Пафос»

«Пафос» редко проигрывает, но в Лиге чемпионов совсем другие соперники и другая игра. Тем не менее, клуб уже имеет в активе один балл и сыграет вероятно с самым слабым соперником из всего своего списка матчей в Лиге чемпионов, хоть и на выезде. Гости делают большую ставку на эту встречу и рассчитывают на победу, как и хозяева, поэтому матч будет ярким и интересным, наверняка с большим количеством ошибок от волнения.

17 октября «Пафос» обыграл на своем поле «Ахнас» (4:0), а пятого числа на выезде оказался сильнее «АЕК Ларнака» (4:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Кайрат» – 2.75
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Пафос» — 2.65

Статистика

  • «Кайрат» Алматы выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Пафос» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд во всех турнирах
  • Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Пафоса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.65. Предполагаем, что в этой паре клуб из Кипра выглядит немного увереннее и смелее, что наверняка поможет ему обыграть «Кайрат» в Казахстане.

 
