Окслейд-Чемберлен: «Моя травма меркнет на фоне нападения на болельщика»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен выступил с заявлением относительно своей травмы колена, из-за которой он пропустит чемпионат мира в России.

«Я полностью опустошен тем, что получил травму в такой важный момент сезона. Жаль, что я не помогу „Ливерпулю“ и сборной Англии. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее.

Но всё это меркнет на фоне нападения на нашего болельщика и тем, что сейчас чувствует его семья. Мои мысли с ним и его близкими.

Спасибо всем за поддержку».