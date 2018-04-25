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Окслейд-Чемберлен: «Моя травма меркнет на фоне нападения на болельщика»

сегодня, 22:17

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен выступил с заявлением относительно своей травмы колена, из-за которой он пропустит чемпионат мира в России.

«Я полностью опустошен тем, что получил травму в такой важный момент сезона. Жаль, что я не помогу „Ливерпулю“ и сборной Англии. Сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее.

Но всё это меркнет на фоне нападения на нашего болельщика и тем, что сейчас чувствует его семья. Мои мысли с ним и его близкими.

Спасибо всем за поддержку».

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Все комментарии
Limp Bizkit
Limp Bizkit
сегодня в 22:42
однозначно потеря(
здоровья Оксу!
cool4back
cool4back
сегодня в 22:41
Красавчик, Окс!
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