Диего Коста начнет матч с «Арсеналом» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико». Как и предполагалось, нападающий мадридского коллектива Диего Коста оказался на скамейке запасных.
«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Уилшир, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.
«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Хименес, Врсалько, Сауль, Партей, Коке, Корреа, Гризманн, Гамейро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Запасные: Чех (В), Холдинг, Ивоби, Чемберс, Мэйтлэнд-Найлс, Колашинац, Нкетиа.
Атлетико: Облак (В), Годин (К), Томас, Коке, Гризманн, Сауль Ньигес, Корреа, Врсалько, Лукас, Гамейро, Хименес.
Запасные: Вернер (В), Торрес, Габи, Савич, Диего Коста, Витоло, Олабе.
Запасные: Чех (В), Холдинг, Ивоби, Чемберс, Мэйтлэнд-Найлс, Колашинац, Нкетиа.
Атлетико: Облак (В), Годин (К), Томас, Коке, Гризманн, Сауль Ньигес, Корреа, Врсалько, Лукас, Гамейро, Хименес.
Запасные: Вернер (В), Торрес, Габи, Савич, Диего Коста, Витоло, Олабе.
Вперед Атлетико!
Вперед Атлетико!