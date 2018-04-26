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Диего Коста начнет матч с «Арсеналом» на скамейке запасных

сегодня, 20:51
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22:05 Не начался

Стали известны стартовые составы на первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Атлетико». Как и предполагалось, нападающий мадридского коллектива Диего Коста оказался на скамейке запасных.

«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Уилшир, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

«Атлетико»: Облак, Эрнандес, Годин, Хименес, Врсалько, Сауль, Партей, Коке, Корреа, Гризманн, Гамейро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

«Арсенал» vs «Атлетико». Финал до срока

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 21:39
Удачи Атлетико!!!
Мысыктар
Мысыктар ответил MALOVAR
сегодня в 21:36
MALOVAR:
Что-то я Головина не вижу)))
он у тя дома)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:33
Арсенал: Оспина (В), Косьельни (К), Рэмзи, Ляказетт, Уилшир, Эзил, Монреаль, Мустафи, Уэлбек, Бельерин, Джака.

Запасные: Чех (В), Холдинг, Ивоби, Чемберс, Мэйтлэнд-Найлс, Колашинац, Нкетиа.

Атлетико: Облак (В), Годин (К), Томас, Коке, Гризманн, Сауль Ньигес, Корреа, Врсалько, Лукас, Гамейро, Хименес.

Запасные: Вернер (В), Торрес, Габи, Савич, Диего Коста, Витоло, Олабе.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:12
Что-то я Головина не вижу)))
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 21:04
Состав боевой!
Вперед Атлетико!
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил GooSe25
сегодня в 21:02
GooSe25:
Конечно испанцы фавориты , но по человечески хочется, чтобы Венгер хлопнул дверью и вывел Арсенал в ЛЧ, выиграв трофей. А то уже как то жаль , мучился 15 лет и тут попросили с поста..
Ага, бедный мучился, за такую зарплату я бы тоже помучился!
GooSe25
GooSe25
сегодня в 20:56
Конечно испанцы фавориты , но по человечески хочется, чтобы Венгер хлопнул дверью и вывел Арсенал в ЛЧ, выиграв трофей. А то уже как то жаль , мучился 15 лет и тут попросили с поста..
Заратустра
Заратустра
сегодня в 20:53
Атлетико и без Косты справится.
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