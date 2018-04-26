Халк: «Салах — быстрый и талантливый левша, способный проникать сквозь оборону соперника»

Бывший нападающий «Зенита» Халк в восторге от игры полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Мне нравится стиль игры Салаха. Он очень быстрый и талантливый левша, способный проникать сквозь оборону соперника.

Я играл против него в Лиге Европы, когда он выступал в „Базеле“. Мохамед прекрасный игрок, и он значительно вырос за последние годы. К тому же он выдерживает очень плотную конкуренцию, которая свойственна Премьер-Лиге.

Все, кто понимают и любят футбол, знают, насколько классным футболистом он стал и насколько он важен для Египта».

Напомним, что в апреле Салах был признан игроком года в Англии