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Халк: «Салах — быстрый и талантливый левша, способный проникать сквозь оборону соперника»

сегодня, 21:07

Бывший нападающий «Зенита» Халк в восторге от игры полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«Мне нравится стиль игры Салаха. Он очень быстрый и талантливый левша, способный проникать сквозь оборону соперника.

Я играл против него в Лиге Европы, когда он выступал в „Базеле“. Мохамед прекрасный игрок, и он значительно вырос за последние годы. К тому же он выдерживает очень плотную конкуренцию, которая свойственна Премьер-Лиге.

Все, кто понимают и любят футбол, знают, насколько классным футболистом он стал и насколько он важен для Египта».

Напомним, что в апреле Салах был признан игроком года в Англии 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:58
Сейчас зазвездится и забухает.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 21:57
Хороший игрок.
cadmiy
cadmiy
сегодня в 21:48
Это так, скоро наша Сборнаяя в этом убедится.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 21:46
И пупсята в восторге от Салаха, по себе знают.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 21:45
Кутепов, Ещенко и Комбаров - самые надежные помощники Салаха в осемерении.
Юррыч
Юррыч
сегодня в 21:28
А через оборону спартака он проходит как бы не видя ее вообще.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:23
А Хальк - баклан китайский!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:21
Молодца , удачи .
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 21:18
такой в Зеньку не поедет
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:11
Халк,привет ,тебя тоже не хватает Зениту,они даже Джокера позвали
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:11
О, Хульк всплыл!
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