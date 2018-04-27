«Тоттенхэм» хочет выручить 170 млн фунтов с продажи четверых футболистов

Защитники Тоби Алдервейрелд и Дэнни Роуз, а также полузащитники Виктор Ваньяма и Мусса Дембеле могут покинуть «Тоттенхэм» по окончании сезона. За каждого из первых трёх игроков «шпоры» планируют выручить по 50 млн фунтов, и ещё 20 млн за Дембеле, у которого остался один год контракта с клубом.

Таким образом у наставника команды Маурисио Почеттино появятся около £ 170 млн на усиление состава в летнее трансферное окно.

Напомним, недавно появился слух, что «Тотеннхэм» будет готов обменять Роуза на защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, если МЮ доплатит лондонцам ещё £ 40 млн.