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«Тоттенхэм» хочет выручить 170 млн фунтов с продажи четверых футболистов

сегодня, 07:59

Защитники Тоби Алдервейрелд и Дэнни Роуз, а также полузащитники Виктор Ваньяма и Мусса Дембеле могут покинуть «Тоттенхэм» по окончании сезона. За каждого из первых трёх игроков «шпоры» планируют выручить по 50 млн фунтов, и ещё 20 млн за Дембеле, у которого остался один год контракта с клубом.

Таким образом у наставника команды Маурисио Почеттино появятся около £ 170 млн на усиление состава в летнее трансферное окно.

Напомним, недавно появился слух, что «Тотеннхэм» будет готов обменять Роуза на защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, если МЮ доплатит лондонцам ещё £ 40 млн.

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