«Интер» – «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.04.2024)

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вчера, 23:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Торино», который состоится 28 апреля 2024 года

«Интер»

«Интернационале» в турнирной таблице итальянской Серии A находится на первой строчке. И никакая другая команда уже не сможет догнать «Чёрно-синих». «Интер» оформил досрочное чемпионство Италии. В рамках матча 32-го тура Серии A со счётом 2:2 вничью сыграли «Змеи» на своём поле с «Островитянами» из Кальяри.

22 апреля в игре прошлого тура «Интер» в гостях выиграл у миланских «Дьяволов» со счётом 2:1.

«Торино»

«Быки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Торино», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Интером». В рамках матча 31-го тура Серии A «Эмполи» дома взял верх над «Гранатовыми» (3:2).

С одинаковым счётом 0:0 вничью сыграли «Быки» с «Ювентусом» и «Фрозиноне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.54

Ничья – 4.20

Победит «Торино» – 6.60

Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 2.42

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В трёх матчах из пяти крайних «Интер» взял верх над своими соперниками

За такой же период «Торино» выиграло своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.54 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Интера». Несмотря на досрочное чемпионство, «Змеи» в будущей встрече возьмут верх над «Быками» из Торино.