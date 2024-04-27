Чемпионский футбол «Арсенала» подлежит очередной проверке. «Тоттенхэм» не повторит ошибок «Челси»

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сегодня, 19:57

У «канониров» — второе дерби кряду.

О делах «Тоттенхэма»

- Недавний тур сложился для «шпор» точно так же ужасно, как и для «Челси». Лондонцы съездили в гости к «Ньюкаслу» и неожиданно попали в бурю – «сороки» отгрузили 4 и оформили разгромную «сухую» победу. Для подопечных Анге Постекоглу это удар скорее по психологии, чем по турнирному положению – коллектив не опускается ниже определённого уровня, при матче в запасе опережает «Манчестер Юнайтед» на 7 очков. И не сказать, что манкунианцы смогут воспользоваться ошибками конкурента. Так что и вылет за пределы топ-5 «Тоттенхэму» не грозит.

- То же самое можно сказать и на дистанции всего весеннего отрезка. За этот период лондонцы проиграли дважды – помимо 0:4 от «Ньюкасла» были такие же обидные 0:3 от «Фулхэма». Но, помимо этого, команда громила «Виллу», уверенно переигрывала «Пэлас» и «Ноттингем», обыгрывала «Лутон» и делила очки с «Вест Хэмом».

- Постепенно подходит время решать вопрос с Тимо Вернером – немец находится в команде на правах аренды, которая истекает летом. Впору решать – наиграл ли форвард на выкуп. Игровую практику он получает регулярно, Постекоглу нашёл способ встроить его в свою систему – Тимо вписался на левый фланг, иногда выходит под нападающим. На позиции вингера чувствует себя отлично – 2 гола и 3 ассиста в 12 матчах. Понятно, что Вернер недавно котировался как топ-исполнитель – но сейчас это не так, а для более скромного статуса статистика отличная. Остаётся согласовать ценник. По последним данным, у лондонцев будет возможность выкупить игрока на более выгодных условиях до начала Евро-2024 – тогда за игрока потребуют 14,5 миллиона евро. Постекоглу не против полноценного трансфера – менеджер отмечает прогресс исполнителя и считает, что у него есть потенциал стать ещё полезнее. Да и сам Вернер хотел бы задержаться в Премьер-Лиге.

- Параллельно менеджмент «шпор» заботят риски потерь предстоящим летом. С Ближнего Востока есть интерес к Ришарлисону – бразильского форварда хотели перехватить ещё зимой, но до конкретики дело не дошло. В межсезонье провернуть такую сделку было бы проще. Но лондонцы в сильной позиции – Ришарлисон закрепился в статусе лидера при Постекоглу и регулярно выходит на поле, к тому же результативен. Нет причин быть недовольным своим положением.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бентанкур, Биссума – Вернер, Мэддисон, Джонсон – Сон.

О делах «Арсенала»

- «Канониры» всё ещё в самом пекле чемпионской гонки – они держатся на вершине, набрав 77 очков в 34 матчах. При этом в спину дышит «Сити» — у «горожан» в активе на 1 балл меньше, при этом у них есть матч в запасе. На расстоянии вытянутой руки всё так же идёт «Ливерпуль» — списывать мерсисайдцев пока что рано – Клопп будет выжидать ошибок конкурентов.

- В последних турах у «канониров» тяжелейший календарь – играли с «Астон Виллой» в перерыве между матчами Лиги чемпионов против «Баварии», после выезда к «Вулверхэмптону» предстояло дерби против «Челси», потом «Тоттенхэм», в 37-м туре ещё один топ-соперник – МЮ . Это необходимо оговорить, чтобы понять, при какой атмосфере «пушкари» подходили к поединку с «Челси».

- В двух последних матчах «Арсенал» реабилитировался за провал с «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ (2:2 и 0:1) – команда Артеты одержала две «сухие» победы, а в дерби разобрала соперника до основания. Прекрасны были все (подробнее дерби разобрали здесь) – вернувшийся в старт Партей балансировал атакующий потенциал связки в центре поля, который задавали Эдегор и Райс. Сам Эдегор опять выдал чудо-матч, раздавая великолепные передачи и отключая этим соперников от эпизода. Хаверц на позиции форварда не реализовал несколько убойных моментов – и даже так оформил дубль.

- Для «канониров» это была крайне важная победа. Годом ранее команде не хватило крепости менталитета, когда на кону встало удержание лидерства – «Сити» тогда выиграл ещё до выхода на поле в очном матче. Теперь клуб не «поплыл» после поражения от «Виллы» и грамотно отреагировал на него.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Томиясу, Магальяес, Салиба, Уайт – Райс, Партей, Эдегор – Троссард, Хаверц, Сака.

О противостоянии

- Во втором кряду дерби «Арсеналу» будет на порядок сложнее. Скажется общая усталость, готовность соперника («шпоры» всё же стабильнее и увереннее продвигаются по чемпионату). Да и противостояние складывается равное – в последних 20 встречах на счету обеих команд по 7 побед, ещё 6 игр завершились вничью.

- И в гостях у «Тоттенхэма» «канонирам» приходится на порядок тяжелее – лишь недавно они прервали серию из 7 гостевых матчей без побед. Две победы разделили 8 лет.

- С другой стороны, сейчас «Арсенал» перехватил инициативу в дерби. Начиная с 2021 года, за 6 официальных игр подопечные Микеля Артеты лишь раз уступили «шпорам».

Прогноз Soccer.ru: обе команды ориентированы на атаку и тяготеют к активному прессингу – разве что «канонирам» сил хватает оказывать давление все 90 минут, а прессинг «шпор» дробится на отрезки. Дерби точно пройдёт на встречных курсах – и нескольких голов не избежать. Поставим на победу «Арсенала». А «шпоры» пусть поберегут силы до поединка с «Сити».