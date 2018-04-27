Гвардиола: «Иньеста помог мне лучше понять футбол»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сегодня объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона, а бывший тренер «блаугранас» Хосеп Гвардиола не мог не отреагировать на это известие:

«Я могу минуты три говорить только о том, как много Иньеста значит не только для „Барселоны“, но и для футбола в целом.

Последние несколько лет без него были бы совсем другими. Андрес помог мне лучше понять футбол, когда я наблюдал за его игрой.

То, что он делает на поле, важнее его наград. Он всегда был профессионалом. Хочу поблагодарить Иньесту и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Надеюсь, однажды он вернется в „Барселону“, чтобы учить молодых или профессиональных игроков тому, чему научился сам».