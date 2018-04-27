Гвардиола: «Иньеста помог мне лучше понять футбол»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сегодня объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона, а бывший тренер «блаугранас» Хосеп Гвардиола не мог не отреагировать на это известие:
«Я могу минуты три говорить только о том, как много Иньеста значит не только для „Барселоны“, но и для футбола в целом.
Последние несколько лет без него были бы совсем другими. Андрес помог мне лучше понять футбол, когда я наблюдал за его игрой.
То, что он делает на поле, важнее его наград. Он всегда был профессионалом. Хочу поблагодарить Иньесту и пожелать ему всего наилучшего в будущем.
Надеюсь, однажды он вернется в „Барселону“, чтобы учить молодых или профессиональных игроков тому, чему научился сам».
Главное чтоб поменьше было крыс,как гном,которые пожинают все лавры лучшего,за счет таких как Андрес!
Главное чтоб поменьше было крыс,как гном,которые пожинают все лавры лучшего,за счет таких как Андрес!