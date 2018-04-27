«Севилья» упустила шанс догнать «Вильярреал», проиграв «Леванте»

«Севилья» рискует остаться без еврокубков в следующем сезоне, так как упустила возможность набрать очки в матче 35-го тура Ла Лиги с «Леванте».
Леванте, стадион «Сьютат де Валенсия»
«Леванте» – «Севилья» – 2:1 (1:1)
Голы: Марти 11, Моралес 74 — Фернандес 16
«Леванте»: Ойер, Робер, Постиго, Луна, Коке, Кампанья, Лукич (Чема 86), Моралес (Лопес 81), Бардхи, Боатенг, Марти (Хасон 62).
Главный тренер: Пако Лопес.
«Севилья»: Сория, Ленгле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Васкес (Лайун 73), Банега, Гайс, Фернандес, Сарабия, Нолито (Рамирес 59).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Предупреждения: Луна 77, Сарабия 87.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
Напомним, в первом круге команды сыграли вничью.