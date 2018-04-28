Месси – Иньесте: «Для меня было честью играть в футбол вместе с тобой»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста вчера объявил, что покинет клуб по окончании сезона. Нападающий «сине-гранатовых» Лионель Месси опубликовал пост в своём Instagram, где выразил благодарность своему товарищу по команде.

«Андрес, спасибо тебе за все эти футбольные годы. Для меня было честью наслаждаться этим видом спорта и провести так много незабываемых моментов вместе с тобой. Желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе в спорте и в жизни. Ты настоящий феномен на поле и вне его. Мы будем по тебе скучать!» — написал Месси.