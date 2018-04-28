Марадона покинул пост главного тренера «Эль-Фуджайры»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба «Эль-Фуджайра» из ОАЭ.

Перед Марадоной стояла задача поднять клуб в высшую лигу, с которой он не справился. В пятницу «Эль-Фуджайра» сыграла вничью с «Корфакканом» (1:1). Данный результат не позволит клубу подняться выше третьего места в первенстве.

При этом команда под руководством Марадоны так ни разу и не проиграла. В 22 матчах «Эль-Фуджайра» 11 раз победила и столько же матчей свела к ничьей. Но этого все равно оказалось недостаточно для повышения в классе.