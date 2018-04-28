«Рубин» собирался приобрести Кисслинга за 25 млн евро

34-летний нападающий «Байера» Штефан Кисслинг вспомнил о том, как в свое время его пытался купить казанский «Рубин».



«Спортивный директор Руди Феллер сказал мне не беспокоиться о поступающих предложениях, так как клуб меня все равно не продаст. Потом он сообщил мне, что „Рубин“ давал за меня 25 млн евро. Я не поверил и уточнил у своего агента, и он подтвердил информацию, но также сказал, что Руди уже отклонил предложение».



Кисслинг, который летом завершит карьеру, является со 162 мячами вторым бомбардиром в истории «Байера» после Ульфа Кирстена (233).