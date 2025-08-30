«Зенит» одержал победу над «Пари НН»

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ (2:0).
Счёт открыл Дуглас Сантос на 47-й минуте. Второй мяч забил Матео Кассьерра на 72-й.
«Зенит» занимает 4-е место (12 очков). «Пари НН» идёт 15-м (три балла).
С победой !!!
Матч не видел...но счёт правильный....
Всем хорошего футбольного вечера !!!!
