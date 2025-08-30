 
Soccer.ru
«Зенит» одержал победу над «Пари НН»

вчера, 18:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Зенит» обыграл «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ (2:0).

Счёт открыл Дуглас Сантос на 47-й минуте. Второй мяч забил Матео Кассьерра на 72-й.

«Зенит» занимает 4-е место (12 очков). «Пари НН» идёт 15-м (три балла).

Capral
Capral
вчера в 21:02
А Угальде даже Сочи...
112910415
112910415
вчера в 20:45
Плохонько сыграл бывший чемпион..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:40
Дома другого результата никто и не ожидал....
С победой !!!

Матч не видел...но счёт правильный....
Всем хорошего футбольного вечера !!!!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 19:31
Соболь даже клубу уровня ФНЛ забить не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:01
    qeuqvteyrw3s
    qeuqvteyrw3s
    вчера в 18:38
    Зенит с очередной победой, без игры.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 18:34
    Думал что Зенит результативнее сыграет....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:31
    Всё согласна рангу команд...
    Гость
