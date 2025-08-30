«Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 31 августа 2025 года.
«Локомотив»
«Железнодорожники» борются за лидерство в РПЛ и команда достаточно близка к тому, чтобы выполнить свою задачу. Клуб идет на третьем месте с 14 баллами и на один пункт отстает от «Краснодара». Хозяева являются большими фаворитами в поединке с соперником из Самары, однако коллектив уже терял очки в необязательных матчах и не хочет повторять таких неудач.
28 августа «Локомотив» обыграл «Акрон» в кубке России (2:0), а 23 числа в РПЛ упустил победу с «Ростовом» (3:3).
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» в нынешнем сезоне звезд с неба не хватают, но за шесть туров смогли набрать восемь очков, что позволяет занимать десятое место и не оказаться в зоне вылета. Тем не менее, коллективу нужны срочные изменения, ведь во встрече с «Локомотивом» у гостей крайне мало шансов набрать очки с одним из лидеров РПЛ.
27 августа «Крылья Советов» победили по пенальти «Динамо» Москва в кубке России (1:0), а 24 числа разгромно проиграли «Краснодару» (0:6).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Локомотив» – 1.65
- Ничья – 4.1
- Победит «Крылья Советов» – 5.3
Статистика
- «Крылья Советов» не могут победить в основное время уже пять поединков подряд
- «Локомотив» выиграл четыре из пяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Хозяева являются большими фаворитами и в этой ситуации должны вполне спокойно обыгрывать своего соперника.