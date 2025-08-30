«Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1756581638

вчера, 22:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов», который состоится 31 августа 2025 года.

«Локомотив»

«Железнодорожники» борются за лидерство в РПЛ и команда достаточно близка к тому, чтобы выполнить свою задачу. Клуб идет на третьем месте с 14 баллами и на один пункт отстает от «Краснодара». Хозяева являются большими фаворитами в поединке с соперником из Самары, однако коллектив уже терял очки в необязательных матчах и не хочет повторять таких неудач.

28 августа «Локомотив» обыграл «Акрон» в кубке России (2:0), а 23 числа в РПЛ упустил победу с «Ростовом» (3:3).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» в нынешнем сезоне звезд с неба не хватают, но за шесть туров смогли набрать восемь очков, что позволяет занимать десятое место и не оказаться в зоне вылета. Тем не менее, коллективу нужны срочные изменения, ведь во встрече с «Локомотивом» у гостей крайне мало шансов набрать очки с одним из лидеров РПЛ .

27 августа «Крылья Советов» победили по пенальти «Динамо» Москва в кубке России (1:0), а 24 числа разгромно проиграли «Краснодару» (0:6).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Локомотив» – 1.65

Ничья – 4.1

Победит «Крылья Советов» – 5.3

Статистика

«Крылья Советов» не могут победить в основное время уже пять поединков подряд

«Локомотив» выиграл четыре из пяти домашних матчей на своем поле во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Хозяева являются большими фаворитами и в этой ситуации должны вполне спокойно обыгрывать своего соперника.