Клубы РПЛ в сентябре проведут встречу с министром спорта России

вчера, 23:01

Клубы Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) проведут встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Она состоится 9 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского «Динамо» .

Ранее об этой встрече со ссылкой на источник сообщил портал «РБ Спорт».

Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым пройдёт 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна.

Также ТАСС отмечает, что эту информацию подтвердил источник в министерстве.

Ранее Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнёт введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в этом году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате страны.