 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Клубы РПЛ в сентябре проведут встречу с министром спорта России

вчера, 23:01

Клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) проведут встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Она состоится 9 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Ранее об этой встрече со ссылкой на источник сообщил портал «РБ Спорт».

Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым пройдёт 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна.

Также ТАСС отмечает, что эту информацию подтвердил источник в министерстве.

Ранее Дегтярев сообщил «Коммерсанту», что Минспорт начнёт введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в этом году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Зенита» подарил свою игровую майку главному тренеру «Пари НН»
Вчера, 21:58
Даку посвятил голы в ворота «Оренбурга» умершему дедушке
Вчера, 17:49
ОфициальноБанк России выпустит памятные монеты, посвящённые футбольным клубам
29 августа
Дуглас Сантос, который получил паспорт РФ, принял приглашение Бразилии
26 августа
Футбольная школа «Динамо» может появиться в Буркина-Фасо
26 августа
Станкович объяснил пропуск пресс-конференции после матча с «Зенитом»
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
Золотые слова...
А этот шабаш - дутье на воду..., от которой мо*ой прёт.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:32
А мне оно вообще не надо.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:30
Те, кто будет участвовать в этой встрече, наверняка повестку ЗНАЮТ. А журналистам, а значит, и нам, болельщикам, расскажут о том, что обсуждалось и какое принято решение, постфактум. Я это спокойно переживу.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:17
Приветствую, Володя!!!
Согласен. Но всё-таки, не плохо было бы ознакомиться с повесткой дня, хотя бы из уважения к журналистам...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:16
Виктор, привет!

"...Ранее об этой встрече со ссылкой на источник сообщил портал «РБ Спорт».

Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтяревым пройдёт 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна..."
------------------
Если повестка не известна "РБ Спорт", то это не значит, что её нет.
cska1948
cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 09:07
"...Повестка пока неизвестна...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1416745/gazizov-shamil-dinamo 30.08.2025
--------------------
А это не значит, что повестки нет. Так что не вводите людей в заблуждение.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:26
Днище, конечно, еще то. Можете представить, что в условных Англии/Германии/Испании министр спорта приходит на собрание клубов АПЛ/Бундеслиги/Ла Лиги и дает им ц.у., сколько и каких футболистов должно быть в командах… просто бред… удручает больше, что кто-то этот бред поддерживает…🤷‍♂️
Брулин
Брулин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:25
Встреча министра Дегтярева с клубами РПЛ планируется 9 сентября. Обсудят лимит на легионеров, потолок зарплат и агентскую тему («РБ Спорт»)
112910415
112910415
сегодня в 07:52
... И на следующий день всех легов выставят на авито! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:33
Это будет встреча ради втречи... Конкретной повестки нет, одни предположения... А должна быть заранее опубликована повестка и подготовлен проект решения... Опять на коленке будут онлайн записывать экспромты и фантазии???
happy 50
happy 50
сегодня в 01:34
Бль,начинаю материться . Вы,мечтатели,в какой стране живете? Какое развитие наших футболистов? Вы в маленьких городах были? Там сильно все развито? Ну введут лимит. Зенит ,Спартак скупит весь Локомотив и из других команд вменяемых игроков и все. Кроме Краснодара никто игроков выращивать не будет . Лимит ничего не даст . Эта клоунада будет продолжаться всю жизнь . О ,надо лимит ввести . Потом , о, лимит результатов не дал- снимем его. И так у нас всю жизнь . И так всю жизнь . Имитация работы этот лимит . Чтобы с умными лицами сказать , что работа ведется. Никому наш чемпионат не нужен ни с лимитом , ни без лимита тем более.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Можно и так. Кстати вспомни fan id. Все были против клубы, но власть решила и сделала. Здесь будет то же самое
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
Да брось, Олег, ты еще не знаешь, что здесь творится...))) Мне до сих пор счетчик на кухне не поставили, несмотря на то, что я уже пять Антрагов выставил...
Heimat.
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59
Не будь наивным Виктор, это не Дойчланd), in unsere Haimatdorf alles sprechen....)))
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:50
Привет Анатолий!

Что то уж больно витиеватое у тебя определение бухрасчета по девушке...,))
Не проще ли сказать:
"Кто девушку раздевает, тот и одевает.....))"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:38
Валеру..., Валеру Карпина главным от тренерского цеха сделайте. Он хоть обматерит Дёгтя как положено.., - без прелюдии.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:35
Да повестка ясна: будут обсуждать стоимость «на усмотрение судьи»…
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:33
Эту идею о необходимости обсуждения данного вопроса выдвинули несколько тренеров. Но поскольку у нас государство в лице Минспорта регламентирует все, по той причине, что содержит фактически профессиональный футбол, то давно известно что кто платит деньги, тот девушку и танцует
ABir
ABir
вчера в 23:31
Потолок зарплат давно пора обсудить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 23:29
Будут давить за прежний лимит, либо вообще отмену. Все легко и просто. От трансферов даже таких как Медина, Зделар Гайч и ещё сотни всякого ширпотреба, которого в клубах РПЛ, в том числе и в топ десятки, а может и сотни, все они функционеры получают хорошие откаты. Им плевать на развитие наших ребят, им главное набить карманы. А поскольку у нас большинство клубов бюджетные, то это значит воруются деньги из бюджета. Поэтому Министр Дегтярев на компромисс не пойдет. Этот вопрос решен выше. Лимит будет ужесточен, я думаю сначала 10+5, а постепенно до 6+3. И это правильно
Capral
Capral
вчера в 23:27
Как же можно встречаться, не выяснив предварительно повестку дня? Очередная тупость, да и только...
Шуня771
Шуня771
вчера в 23:09
А сейчас оттачивают вопросы...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 