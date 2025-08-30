«Акрон» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1756580667

вчера, 22:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Балтика», который состоится 31 августа 2025 года.

«Акрон»

Команда не радует результатами в новом сезоне, ведь за шесть туров набрала всего шесть пунктов. «Акрон» на данный момент занимает 12 место с шестью баллами и опережает зону вылета всего на один пункт. В домашней игре с более успешной «Балтикой», хозяева постараются набрать очки и улучшить свое турнирное положение, несмотря на сложность задачи.

28 августа «Акрон» уступил «Локомотиву» в кубке России (0:2), а 24 числа проиграл на выезде ЦСКА в РПЛ (1:3).

«Балтика»

«Балтика» как и предполагалось не может всегда побеждать, однако старается регулярно набирать очки в чемпионате, что приносит результаты. Коллектив занимает пятое место с 12 баллами и от лидера отстает всего на три пункта. Если гостям удастся одержать очередную победу, то команда может подняться еще выше в случае осечки конкурентов.

27 августа «Балтика» проиграл в кубке России ЦСКА (0:2), а в чемпионате команда уверенно обыграла «Сочи» (2:0) на выезде

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Акрон» – 3.45

Ничья – 3.35

Победит «Балтика» – 2.2

Статистика

«Балтика» выиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять домашних матчей «Акрона» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Балтика» выиграла три из пяти последних поединков с «Акроном» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу мадридского «Балтики», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. «Балтика» выглядит гораздо лучше своего соперника и наверняка сможет немного подправить статистику личных встреч.