Главный тренер «Сочи» Морено: «Со мной всё в порядке»

1756566500

вчера, 18:08

Главный тренер «Сочи» у себя на странице в соцсетях рассказал о своём самочувствии:

Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды.