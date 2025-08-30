Главный тренер «Сочи» Морено: «Со мной всё в порядке»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено у себя на странице в соцсетях рассказал о своём самочувствии:
Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды.
Испанцу стало плохо 27 августа во время матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Сообщалось, что 47‑летний специалист перенёс гипертонический криз. Тренера доставили в больницу, после чего он в тот же вечер вернулся домой.
