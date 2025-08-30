 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Главный тренер «Сочи» Морено: «Со мной всё в порядке»

вчера, 18:08

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено у себя на странице в соцсетях рассказал о своём самочувствии:

Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной всё в порядке. Иногда эмоции переполняют. Главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды.

Испанцу стало плохо 27 августа во время матча 3-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (2:4). Сообщалось, что 47‑летний специалист перенёс гипертонический криз. Тренера доставили в больницу, после чего он в тот же вечер вернулся домой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Зенит» подтвердил, что Жерсон получил травму
Вчера, 16:06
Жерсон не сыграет с «Пари НН» из-за повреждения
Вчера, 14:54
В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья тренера Морено: «Это от нервов»
28 августа
Официально«Сочи» опубликовал заявление по ситуации с Робертом Морено
27 августа
У главного тренера «Сочи» Морено не выявили серьёзных проблем со здоровьем
27 августа
Тренер «Сочи» Морено перенёс гипертонический криз в матче с «Краснодаром»
27 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:31
Это хорошо, что уже здоровье в норма. Важно не допускать такого путём укрепления здоровья и отдельно путём избегания резких тяжёлых стрессов.
xuzzheegeys8
xuzzheegeys8
вчера в 20:05
Да тренеру придётся тяжело, это явно не последнее поражение
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:49
Парню лучше домой уехать! А то доведут его до цугундера
qcnsguq5zsny
qcnsguq5zsny
вчера в 18:40
Скоро погонят Морено домой.
adekvat
adekvat
вчера в 18:29
Со мной все в порядке, с командой не очень.
1 984
1 984 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:23
Да нет никакого секрета. Просто новая порезанная линия нагоняет тоску и, был уверен, что закончу августовский турнир и уйду из конкурса, так как содержать группу без призов и не получать удовольствие от игры - занятие глупое.
Но отмена призов даёт надежду, что пользователи пойдут в группу без призов и можно будет играть без искусственной поддержки агентами.
Поэтому решил задержаться на сентябрь, в надежде, что с октября группа заживёт сама. Ну а если нет, значит нет. Агентами поддерживать больше не буду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 