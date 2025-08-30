«Вердер» вырвал ничью в поединке с «Байером» в чемпионате Германии

1756567934

вчера, 18:32

«Вердер» сыграл вничью с «Байером» в матче 2-го тура Бундеслиги (3:3).

На 5-й минуте леверкузенский клуб открыл счёт усилиями Патрика Шика. На 35-й гости удвоили преимущество — мяч забил Малик Тилльман. На 44-й команда из Бремена сократила отставание в счёте — пенальти реализовал Романо Шмид. На 64-й Шик сделал дубль, также отличившись с одиннадцатиметрового. На 76-й Исаак Шмидт провёл второй гол хозяев поля. На 90+4-й счёт сравнял Абдул-Карим Кулибали.

С 63-й минуты бременцы играли в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Никлас Штарк.

«Вердер» занимает 15-е место в чемпионате Германии. «Байер» идёт 12-м. Оба коллектива набрали по одному очку.