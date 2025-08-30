 
Soccer.ru
«Вердер» вырвал ничью в поединке с «Байером» в чемпионате Германии

вчера, 18:32
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)3 : 3Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Вердер» сыграл вничью с «Байером» в матче 2-го тура Бундеслиги (3:3).

На 5-й минуте леверкузенский клуб открыл счёт усилиями Патрика Шика. На 35-й гости удвоили преимущество — мяч забил Малик Тилльман. На 44-й команда из Бремена сократила отставание в счёте — пенальти реализовал Романо Шмид. На 64-й Шик сделал дубль, также отличившись с одиннадцатиметрового. На 76-й Исаак Шмидт провёл второй гол хозяев поля. На 90+4-й счёт сравнял Абдул-Карим Кулибали.

С 63-й минуты бременцы играли в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Никлас Штарк.

«Вердер» занимает 15-е место в чемпионате Германии. «Байер» идёт 12-м. Оба коллектива набрали по одному очку.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:55
Байер упустил победу, когда они играли в большинстве.
понятно, что клуб продал ведущих игроков, ушел Хави Алонсо, пришел Тен Хаг.
чего еще от них ждать? но точно не такого старта.
у Вердера хороший состав, и должны были выиграть у такого Байера.
тоже провалили старт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Z. Kramer (раскрыть)
вчера в 21:46
Расстроил ли кто-то Вас из игроков Вашей любимой команды?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 21:46
Важная ничья для бременцев, непросто было её добыть, после удаления и проведённой вдесятером примерно трети матча, а также в матче с одним из сильнейших в настоящее время футбольных клубов Германии.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:44
Почему Вы считаете что тренеры недовольны?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:59
Красивый матч провели музыканты и аспириновые. Много голов. Удаление. Яркие эмоции. Все довольны, кроме тренера команд ))
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 18:41
Это была эмоциональная борьба, несмотря на отставание в счёте и красную карточку Вердер сумел переломить ход матча. Исаак Шмидт — герой этого матча.
На мой взгляд, эффективность в ударах по воротом и характер помогли Вердеру не проиграть, несмотря на преимущество в контроле мяча Байера.
