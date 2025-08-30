«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Бернли»

1756569957

вчера, 19:05

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 3-го тура АПЛ (3:2).

Автогол Джоша Каллена на 27-й минуте позволил манкунианцам открыть счёт. Лайл Фостер на 55-й восстановил равенство. На 57-й МЮ вышел вперёд усилиями Брайана Мбеумо. На 66-й гости отыгрались — голом отличился Джейдон Энтони. На 90+7-й пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в чемпионате Англии (4 очка). «Бернли» идёт 11-м (три балла).