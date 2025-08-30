«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 3-го тура АПЛ (3:2).
Автогол Джоша Каллена на 27-й минуте позволил манкунианцам открыть счёт. Лайл Фостер на 55-й восстановил равенство. На 57-й МЮ вышел вперёд усилиями Брайана Мбеумо. На 66-й гости отыгрались — голом отличился Джейдон Энтони. На 90+7-й пенальти реализовал Бруну Фернандеш.
«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в чемпионате Англии (4 очка). «Бернли» идёт 11-м (три балла).
По игрокам... Я понимаю, почему сливает Аморима Амад - из-за дружбанов в лице Гарначо и Джейдона Джанго. Я понимаю почему Аморима сливает Майну - хочет в аренду. Но за что его сливает Далот - а я не верю, что за лето он вдруг так резко разучился играть, не понимаю от слова совсем.
Ну и надеюсь, что Ламменса подпишут в БЛИЖАЙШЕЕ время. С такими успехами, как сейчас у МЮ в воротах, можно смело либо ставить Хитона, либо вообще выходить с 11 полевыми без вратаря
Две команды играли примерно одинаково бестолково,как команды ЧШ. Ну разве что Мбемо что то пытался сделать и создавал хоть какие то моменты.
Бруну самый слабый капитан из всех за последние 20 лет,а может и больше,ну и Магвайер примерно такой же.
Как говорится,какой капитан,такая и команда. Да и Аморим,пожалуй тоже один из худших тренеров МЮ.
