«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Бернли»

вчера, 19:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 3-го тура АПЛ (3:2).

Автогол Джоша Каллена на 27-й минуте позволил манкунианцам открыть счёт. Лайл Фостер на 55-й восстановил равенство. На 57-й МЮ вышел вперёд усилиями Брайана Мбеумо. На 66-й гости отыгрались — голом отличился Джейдон Энтони. На 90+7-й пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в чемпионате Англии (4 очка). «Бернли» идёт 11-м (три балла).

azkan
azkan
вчера в 21:41
Все таки МЮ заслужили победу в этом матче. Пусть с подарком от Бернли на последних минутах.
С первой победой в АПЛ)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ GDK (раскрыть)
вчера в 21:37
в АПЛе есть две десятки,в какой именно из них?
С таким соплепускающим Бруно только во второй половине таблице и то в середине.
Кунья и Мбемо не смогли своими действиями воодушевить клуб на подвиги,игроки просто смотрят как один бородатый носится как лось по полю и не могут понять,ведь контракт в кармане,чего из кожи вон лезть,тем более и столовая закрыта
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:32
ну цыган не совсем бестолковый, неустоечку возьмёт.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 20:26
Как же не хочется без МЮ второй год подряд смотреть гонку за ЛЧ. Такой великий клуб, а не может из ямы выползти
Nenash
Nenash
вчера в 20:02
Да ну.. 🤔
GDK
GDK
вчера в 19:42
Если честно то МЮ уже пора отпускать Аморима, не сварит он каши из этой команды! МЮ нужен кризис менеджер который приходит и дает результат! При Амориме ну будут они в 10ке по окончанию АПЛ сезона и все и есть те кто думает что они могут финишировать в топ 5? Ну смотрится все это призрачно видно что хромает команда на обе ноги! Ожидал от Аморима чуть большего! Но АПЛ это не Португалия, так что пока результат очевиден! Там Моур освободился из Фенера мож на второй заход в МЮ!?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:32
Энтони из Бернли спас бестолкового и упертого цыгана)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:16
Вырвал победу это громко сказано,точнее отсутствие опыта игроков Бёрнли, позволило заработать пенальти. Бруног рпадовался забитому голу с пенальти,как будто бы ЛЧ завоевал, хотя это победа над аутсайдером АПЛ.
Две команды играли примерно одинаково бестолково,как команды ЧШ. Ну разве что Мбемо что то пытался сделать и создавал хоть какие то моменты.
Бруну самый слабый капитан из всех за последние 20 лет,а может и больше,ну и Магвайер примерно такой же.
Как говорится,какой капитан,такая и команда. Да и Аморим,пожалуй тоже один из худших тренеров МЮ.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 19:13
Столько моментов запороли, счет как минимум 7:2 должен был быть
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 19:10
Победа есть победа, но осадок от нее ОЧЕНЬ горький, так как если бы Энтони не подарил бы абсолютно необязательный пенальти - то ее вообще могло бы и не быть!

По игрокам... Я понимаю, почему сливает Аморима Амад - из-за дружбанов в лице Гарначо и Джейдона Джанго. Я понимаю почему Аморима сливает Майну - хочет в аренду. Но за что его сливает Далот - а я не верю, что за лето он вдруг так резко разучился играть, не понимаю от слова совсем.

Ну и надеюсь, что Ламменса подпишут в БЛИЖАЙШЕЕ время. С такими успехами, как сейчас у МЮ в воротах, можно смело либо ставить Хитона, либо вообще выходить с 11 полевыми без вратаря
