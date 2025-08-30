 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2025/2026

«Лилль» забил семь мячей в ворота «Лорьяна» за один тайм

вчера, 20:52
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян1 : 7Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Лорьян» крупно проиграл «Лиллю» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:7).

Все голы были забиты во втором тайме.

«Лорьян» занимает 13-е место в Лиге 1 (3 очка). «Лилль» лидирует в турнирной таблице (семь баллов).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:06
у догов сильная челюсть))))
хватка и не отпустили, пока 7 раз Лорьян не сдался.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:17
Полнейший разгром Лорьяна - это точно !
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:10
Вратарь хозяев запарился мячи из ворот вынимать...)
