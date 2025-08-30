«Лилль» забил семь мячей в ворота «Лорьяна» за один тайм

«Лорьян» крупно проиграл «Лиллю» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:7).
Все голы были забиты во втором тайме.
«Лорьян» занимает 13-е место в Лиге 1 (3 очка). «Лилль» лидирует в турнирной таблице (семь баллов).
хватка и не отпустили, пока 7 раз Лорьян не сдался.
