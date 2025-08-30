 
Защитник «Зенита» подарил свою игровую майку главному тренеру «Пари НН»

вчера, 21:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский в эфире «Матч ТВ» сообщил о подарке от защитника «Зенита» Нуралы Алипа после матча 7-го тура РПЛ (0:2).

Футболист выступал под руководством специалиста в «Кайрате» с 2018 по 2021 год. В 2020-м клуб выиграл чемпионат Казахстана.

Нурик, скажем так, при мне ярко раскрылся в «Кайрате». Тогда ему было 18-19 лет. Мы вместе стали чемпионами страны. Он был одним из моих любимых футболистов в той команде.

Я пожелал ему удачи. Чтобы не кис. И только двигаться вперёд.

А он со своей стороны отдал мне майку. Но это не я его просил. Он сам мне её подарил.

Сп62
Сп62
вчера в 22:06
Добрые дела Нурик помнит. Молодец.
Гость
