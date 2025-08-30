Защитник «Зенита» подарил свою игровую майку главному тренеру «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ» сообщил о подарке от защитника «Зенита» после матча 7-го тура РПЛ (0:2).

Футболист выступал под руководством специалиста в «Кайрате» с 2018 по 2021 год. В 2020-м клуб выиграл чемпионат Казахстана.

Нурик, скажем так, при мне ярко раскрылся в «Кайрате». Тогда ему было 18-19 лет. Мы вместе стали чемпионами страны. Он был одним из моих любимых футболистов в той команде.

Я пожелал ему удачи. Чтобы не кис. И только двигаться вперёд.

А он со своей стороны отдал мне майку. Но это не я его просил. Он сам мне её подарил.