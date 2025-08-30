«Гримсби», выбивший МЮ из Кубка Лиги, пошутил над Аморимом

1756574370

вчера, 20:19

«Гримсби Таун» выпустил шутливое видео с отсылкой к матчу с «Манчестер Юнайтед».

Команда Лиги Два на этой неделе обыграла представителей АПЛ в Кубке Английской Лиги. Во время игры камеры Sky Sports засняли главного тренера МЮ Рубена Аморима, который на 62-й минуте перемещал несколько маленьких магнитов на тактической доске, сидя на скамейке запасных.

Видеоролики с португальским специалистом быстро распространились по Сети, а болельщики высмеивали тренера за его необычный подход.

Теперь «Гримсби» пошутил над ситуацией перед поединком чемпионата Англии с «Бристоль Роверс». В шутливом видео, опубликованном на «X», представитель медиа-команды клуба перекладывает магниты по доске, а затем говорит:

О, привет! Только что просматриваю расстановку «Таун» на сегодняшний матч Лиги Два против «Бристоль Роверс». Четыре изменения по сравнению с командой, которая сыграла вничью 2:2 с «Манчестер Юнайтед» и в итоге победила по пенальти в тот знаменитый вечер на «Бланделл Парк».

После этих слов был объявлен состав.